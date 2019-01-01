前切尔西门将突遭弃用 曼城或考虑引进做备胎

本赛季是伯恩茅斯一号门将的波黑国门贝戈维奇突然失宠，于上周末联赛2-0击败西汉姆的比赛中出人意料地被放置在板凳席上。

目前效力于英超伯恩茅斯的波黑国门贝戈维奇突然被主教练从主力门将的位置上拉下来，立即引起不少有意求购门将的英超俱乐部注意。

自加盟球队以来一直把持住主力门将位置的贝戈维奇，在没有伤病的情况下，缺席上周末联赛2-0击败西汉姆的比赛首发名单，主教练埃迪-豪任命波兰老门将博鲁茨取而代之。

贝戈维奇突然失宠的原因仍不得而知，但在冬窗即将结束前发生了这样的情况，让包括曼城在内的英超球队希望能趁机引进这名经验丰富的31岁门将。

曼城本赛季已经损失了二号门将布拉沃，目前由缺乏经验的小将穆里奇担任埃德松的替补。尽管曼城方面曾表态无需在冬窗补充门将，但贝戈维奇的失宠加上其归属英格兰本土青训不占注册限制名额，对于下半赛季仍然需要多线作战的曼城来说，仍然是个非常实用的引援目标。

贝戈维奇早年出自朴茨茅斯青训，后来转会斯托克城。2015年夏天，他以990万英镑加盟切尔西，但始终无法撼动库尔图瓦的主力位置。

上赛季，他以1035万英镑转会伯恩茅斯。虽然在近一年半时间里都稳坐主力，但是他代表球队各项赛事出场68次仅有12场力保不失，丢球数高达115球。