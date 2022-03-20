前切尔西神童穆松达吸引多支球队关注 包括穆帅执教的罗马

切尔西组织核心查理-穆松达即将结束自己的10年蓝军生涯，现在有多支俱乐部有意签下他。

在12月宣布会离开切尔西之后，25岁的穆松达吸引到了罗马和维罗纳的关注。

罗马此前曾有意租借穆松达，据了解，穆里尼奥已经与这名比利时球员建立起了关系。

穆松达不仅曾是切尔西最令人兴奋的新星，他还曾被称为阿扎尔在比利时国家队的接班人。

西甲的贝蒂斯现在也在关注着穆松达，之前第一次被外租到这支球队时，他的出色表现只增加了人们的期待。

不幸的是，穆松达之后几次租借表现不佳，并遭遇了差点断送职业生涯的严重伤病。

现在，穆松达已经恢复健康将近一年，但切尔西已经决定与他解约，这名球员在U23梯队也机会寥寥。

穆松达在接受播客节目The Beautiful Game采访时承认，当接到俱乐部高层切赫的电话，得知自己蓝军生涯结束时，他哭了。这位比利时人说道：“离开切尔西绝对不是我的决定。”

“我的野心一直都是为切尔西效力，我一直都说让我离开切尔西只有两个可能，一是我意识到自己不够好，二是俱乐部让我走。”

“显然，过去两三年我因伤无法踢球，这很困难。我尽力了，我付出了最大努力来恢复健康，来在季前赛成为一线队的一员，我做到了，我为此感到非常高兴。”

“我对于自己能够和一线队一起训练，回到球队之中并建立起自己的体能感到乐观。我和切赫进行了对话，他和我解释了合同的情况，就是这样，我只剩一年合同在身，如果不续约，俱乐部就不会让我外租。”

“我表示我尊重合同，也理解俱乐部的立场，我最初的想法是留在球队。只要我能向球队展示自己的实力，我真的不在乎，因为我来切尔西就是为了踢球的。”

“我和主帅进行了沟通，我说我愿意为球队免费踢球。这不是合同的问题，所以我对自己没有在对阵韦茅斯的比赛中登场感到失望。我表示自己最后一年合同薪水不要了，免费踢球，如果球队觉得我表现好，我们可以明年再谈续约。”

“并不是钱的问题，问题是我是否足够好，能够为切尔西效力。”