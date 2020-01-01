前切尔西球星：英格兰球员应学习桑乔 前往其他联赛锻炼

曼辛内表示，桑乔已经展示了在英格兰无法获得一线队资格的情况下寻求海外一线队的好处。

迈克尔·曼辛内认为，更多的英格兰球员应该像桑乔一样，远赴国外联赛来提升自己。

在离开曼城加盟多特蒙德后，这位年轻的英格兰边锋就迅速成长为当今足坛最受瞩目的新星之一。

在2017年离开英格兰之后，这位20岁的三狮国脚可能会在今夏回归英伦，目前他与曼联、利物浦和切尔西等球队有所联系。

其他球队

前切尔西青训球员曼辛内目前正在为新英格兰革命队效力，在此之前，他曾在德甲球队汉堡度过了三个赛季的俱乐部生涯，他认为这是那些天赋出众的球员应该遵循的道路。

曼辛内表示，尽管英超实力强大，但桑乔这样的球员可以在其他欧洲顶级联赛中得到提高，但如果在英超，他们可能连常规上场时间都无法得到保障。

“很显然，桑乔是一名伟大的球员，看到英国的天才球员在国外踢球是件好事。”他对Stats Perform News表示。

“外籍球员总是前来英超，这一直被视为正常现象。”

“我知道英超是世界上最好的联赛之一，但是去国外踢球的经历是很重要的，这会让你成为一个更好的球员。”

“这肯定会对你的职业生涯有帮助，特别是对于一个正在努力进入一线队的年轻球员。”

“如果你有机会出国，我认为这是巨大的机会，可以促进你的职业发展。”

当被问及是否应该有更多的英国球员去德甲时，他补充道:“是的，绝对是这样，我认为这是有巨大好处的。”

在他职业生涯的早期，曼辛内曾为英格兰U21出场过30次。

他赞扬了主教练加雷斯·索斯盖特在一线队的工作，他相信像桑乔这样出场过11次的年轻球员对英格兰教头的工作起到了促进作用。

曼辛内表示:“我认为索斯盖特做得很出色，他执掌英格兰教鞭后帮助球队改变了很多。”

“人们不确定这样做是否正确，但给年轻球员机会去获得经验只会让他们成为一支更好的球队。”

“你几年前看到过德国，我在U21欧洲杯上与他们的U21球队踢过比赛，那支球队后来继续前行，赢得了世界杯冠军。他们很信任这个团队，让他们一直团结在一起。”

“不管你的年龄如何，年轻球员如果想进步就需要经验。”

“索斯盖特很有进取心，他对球队做出了改变，让球队更年轻，更有活力，充满活力。”