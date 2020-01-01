前切尔西球星：英格兰球员应学习桑乔 前往其他联赛锻炼
迈克尔·曼辛内认为，更多的英格兰球员应该像桑乔一样，远赴国外联赛来提升自己。
在离开曼城加盟多特蒙德后，这位年轻的英格兰边锋就迅速成长为当今足坛最受瞩目的新星之一。
在2017年离开英格兰之后，这位20岁的三狮国脚可能会在今夏回归英伦，目前他与曼联、利物浦和切尔西等球队有所联系。
前切尔西青训球员曼辛内目前正在为新英格兰革命队效力，在此之前，他曾在德甲球队汉堡度过了三个赛季的俱乐部生涯，他认为这是那些天赋出众的球员应该遵循的道路。
曼辛内表示，尽管英超实力强大，但桑乔这样的球员可以在其他欧洲顶级联赛中得到提高，但如果在英超，他们可能连常规上场时间都无法得到保障。
“很显然，桑乔是一名伟大的球员，看到英国的天才球员在国外踢球是件好事。”他对Stats Perform News表示。
“外籍球员总是前来英超，这一直被视为正常现象。”
“我知道英超是世界上最好的联赛之一，但是去国外踢球的经历是很重要的，这会让你成为一个更好的球员。”
“这肯定会对你的职业生涯有帮助，特别是对于一个正在努力进入一线队的年轻球员。”
“如果你有机会出国，我认为这是巨大的机会，可以促进你的职业发展。”
当被问及是否应该有更多的英国球员去德甲时，他补充道:“是的，绝对是这样，我认为这是有巨大好处的。”
在他职业生涯的早期，曼辛内曾为英格兰U21出场过30次。
他赞扬了主教练加雷斯·索斯盖特在一线队的工作，他相信像桑乔这样出场过11次的年轻球员对英格兰教头的工作起到了促进作用。
曼辛内表示:“我认为索斯盖特做得很出色，他执掌英格兰教鞭后帮助球队改变了很多。”
“人们不确定这样做是否正确，但给年轻球员机会去获得经验只会让他们成为一支更好的球队。”
“你几年前看到过德国，我在U21欧洲杯上与他们的U21球队踢过比赛，那支球队后来继续前行，赢得了世界杯冠军。他们很信任这个团队，让他们一直团结在一起。”
“不管你的年龄如何，年轻球员如果想进步就需要经验。”
“索斯盖特很有进取心，他对球队做出了改变，让球队更年轻，更有活力，充满活力。”