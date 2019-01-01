前切尔西后卫支招老东家：要买先买齐尔维尔

根据蓝军的一位前球员的说法，蓝军应该去买一位英格兰国脚。

根据前切尔西后卫弗兰克·辛克莱尔的说法，切尔西应该在伯恩茅斯的内森·阿克之前锁定英格兰国家队的左后卫本·齐尔维尔。

随着对蓝军转会禁令的解除，他们可以比预期提前6个月买人，根据辛克莱尔的说法，主教练弗兰克·兰帕德的目标应该是莱斯特城的后卫。

然而，阿克是一名与伦敦方面联系更紧密的球员，切尔西在2017年将他卖给了伯恩茅斯。

“对我来说最突出的球员是本·齐尔维尔，虽然布伦丹·罗杰斯不想失去他。”他告诉《每日星报》：“很明显，弗兰克在左后卫位置上变化很大。”

“在最近的几场比赛中，塞萨尔·阿兹皮里奎塔一直在那里踢球，在那个位置他为切尔西赢得了冠军。但是他的优势在右后卫，而左后卫的问题显然需要解决。”

“齐尔维尔是一名全面的国脚，并且是英格兰最好的两三个边后卫之一。他状态很好，但是莱斯特城是否会出售他还有待商榷。”

“罗曼·阿布拉莫维奇至少需要花费7000万或8000万英镑才能引进他。而且，考虑到他自己对俱乐部的不确定，我认为他还没有准备好这么做。”

事实上，辛克莱尔相信阿克将会是一个奢侈的签约，因为这支球队已经在后防的核心位置上有了足够的储备。

“当你看到中后卫的情况，我认为我们在那里很健康，他不是一个彻头彻尾的左后卫。”他这样评价荷兰国脚：“他可以打中卫，甚至是后腰，但这些位置竞争很激烈。”

“我相信如果兰帕德认为阿克是安东尼奥·吕迪格最好的搭档，作为一名左中后卫，那么他会花这笔钱的。但是把他硬塞进左后卫中，我并不认为这是可能的。”