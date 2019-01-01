前切尔西前锋：不敢相信阿森纳买了我们最差的后卫

一名前蓝军球员说他的老东家对枪手在夏季转会期间引进一名谜一样的后卫感到很惊讶。

据托尼·卡斯卡里诺说，切尔西不敢相信阿森纳在最后的转会窗口中如此渴望签下大卫·路易斯。

路易斯在斯坦福桥的第二次效力于8月8日结束，他以800万英镑的价格转战酋长球场。

巴西人总是容易犯错，但他在切尔西的最后一年可以说是他最糟糕的一年，兰帕德明确表示他不会出现在他2019-2020赛季的计划中。

阿森纳可能希望一个有着丰富经验的欧冠冠军能够帮助他们解决后防问题，但是到目前为止他并没有得到酋长球场球迷的喜爱。

枪手在19场比赛后，在联赛积分榜上滑落到第11位，落后第四名切尔西8分，他们有28个丢球。

卡斯卡里诺说，蓝军对阿森纳想引进“他们最差的后卫”感到很惊讶，并抓住机会以低价把路易斯卖给了直接竞争对手。

当被问到今年夏天最糟糕的签约是什么时，这位前切尔西前锋写道：“大卫·路易斯。当阿森纳在夏天以800万英镑买下这名巴西后卫时，我知道切尔西的反应是：‘哇，他们带走了我们最差的后卫’。”

“你会看到这样一个熟悉的画面：他追着一个已经在他身后的前锋。对手们总是知道，这位32岁的球员会因为失位而给他们空间。”

“他是一个出色的球员，他能很好地把球传出传出去，但对于一个经验如此丰富的球员来说，他的防守还不够好。”

路易斯很可能会在阿森纳的首发阵容中保留他的位置，周日他们将在酋长球场迎战他的前东家切尔西。