前俱乐部副主席：巴萨曾想签下库尔图瓦和莫拉塔

这两名球员曾经代表过皇马和切尔西，但是如果他们也曾有机会在诺坎普成功。

前巴塞罗那副主席约尔迪·梅斯特雷透露，俱乐部近年来一直试图同时签下库尔图瓦和阿尔瓦罗·莫拉塔。

比利时国家队门将库尔图瓦是巴塞罗那在2013年的目标，当时这位比利时门将还在马德里竞技，后来去了切尔西，最终去了皇家马德里。

同时，莫拉塔在同意从切尔西转会到马德里竞技之前，曾在2019年1月的转会窗口被盯上。

其他球队

梅斯特雷已经对这两名球员展开了追逐，七年前，前足球总监安东尼·苏比萨雷塔曾有意库尔图瓦。

梅斯特雷对《世界体育报》说：“一直有传言说要签下库尔图瓦，但是他们最终在苏比萨雷塔的决定下签下了特尔施特根。”

关于莫拉塔，他补充道：“根据球员们的意见，把莫拉塔带到更衣室可能会造成冲突。他很想上场，而不是当替补。”

“莫拉塔有两个问题——一个是关于控制俱乐部的预算，这由佩普·塞古拉负责，他总是非常小心不超过预算。

“然后是竞技方面——莫拉塔是一名国家队球员，因此，不是那种每场比赛都应该坐在板凳上的球员。”

“他不想当替补，球队的气氛也很好——如果他加入的话，情况会很不稳定，但是，就像我说的，不是球员们做出了那些决定。”