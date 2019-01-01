前任主帅造访 沃特福德队长：别嘘 干就是了

特洛伊·迪尼敦促沃特福德的球迷不要在周六下午与埃弗顿的比赛中辱骂前主教练马科·席尔瓦。但是沃特福德队长忍不住对这位前沃特福德主教练进行了抨击。

30岁的沃特福德队长迪尼告诉球迷，嘘席尔瓦只会让太妃糖在周末的比赛中更有动力。

这两家俱乐部在这位葡萄牙主帅的问题上一直争执不休。在被沃特福德解雇之前，这位葡萄牙主帅在沃特福德度过了一段短暂的时光，随后他高调转会到古迪逊公园球场。

沃特福德与埃弗顿在席尔瓦问题上的激烈争执自本赛季初他被任命以来一直在持续，这也是周三晚上沃特福德球迷论坛上的一大话题。

迪尼、球队首席执行官斯科特·达克斯伯里和技术总监菲利波·吉拉尔迪在谈到席尔瓦之前都回答了有关球衣设计、票价和体育场扩建的问题。

当在《黄蜂之巢》被问到赛前他会对席尔瓦说些什么时，达克斯伯里透露他不会去见埃弗顿的主教练，而是会“让球队自己说话”。

迪尼对席尔瓦的态度就没这么宽宏大量了，他对这位前任主教练进行了嘲讽。

当被问及哪些俱乐部给他留下了深刻印象时，迪尼说:“埃弗顿的人太棒了，除了教练。”

俱乐部的队长理解这场比赛对球迷意味着什么，因为他们都在继续争夺欧罗巴联赛的席位。

迪尼在星期六鼓励球迷支持球队，但他要求支持者不要管席尔瓦。

他解释说:“我们希望你能让他一个人呆着……这只会更激励他们。别管他，让我们干他们就是了。”

沃特福德以1分落后埃弗顿排名第八，他们比埃弗顿少踢一场。