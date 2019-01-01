前九轮连续进球 莱万满意个人德甲新纪录

这位波兰前锋在周六的比赛中继续着他的进球纪录，他的球队艰难取得了胜利。

罗伯特·莱万多夫斯基陶醉于他在德甲创造历史的表现，他的进球帮助拜仁慕尼黑击败了柏林联合。

莱万多夫斯基成为首个在德甲联赛前九场比赛中都有进球的球员。状态正佳的莱万多夫斯基在第53分钟远射破门，攻入了个人本赛季第13个联赛进球。

“我总是尽我最大的努力，尽我最大的能力去表现，”莱万多夫斯基赛后说：“我很高兴我们赢了。我想用我的进球、我的比赛、我的行动来帮助球队。我当然对我的纪录感到高兴，但是我更关注足球和训练。也许我在赛季末会考虑更多。”

在安联球场的胜利让拜仁升上榜首，而门兴格拉德巴赫和沃尔夫斯堡将在周日进行比赛。

“现在我们有了我们想要的位置。”拜仁主教练尼科·科瓦奇说：“我们现在在德甲排名第一。罗伯特·莱万多夫斯基创造了德甲纪录。这很好。我很高兴我们今天都健康地完成了比赛。你懂我的意思的（因为有很多人受伤）。”

科瓦奇补充道：“我知道我们还可以做得更好。如果你回顾过去几周的比赛，你会发现我们总是在比赛结束前只有一球领先。以一种轻松的方式完成比赛并不容易。我们还可以改进，我们必须改进。我们必须把小事做得更好。我们不应该在传接球上犯这么多的错误。我们必须在进球到来前和领先的时候做出更好的决定。我们可以做得更好。这就是我快乐的原因，但不是绝对的快乐。”