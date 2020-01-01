前主帅：厄德高已准备好为皇马效力 他曾拒绝利物浦

前赫尔城主帅斯卢茨基曾在维特斯与挪威小将共事，他相信这位21岁的年轻人已经准备好在伯纳乌发光发热了。

根据前赫尔城、维特斯主帅莱昂尼德·斯卢茨基的说法，马丁·厄德高曾为皇家社会放弃了利物浦和阿贾克斯的邀请，他认为下赛季挪威人能在皇马一线队取得突破。

作为一个早熟的天才少年，他曾在赛场上一炮而红，欧洲各大俱乐部都将目光投向了这位被认为注定要成为顶级球星的球员。

西班牙、英格兰和荷兰的豪门俱乐部均向厄德高发出了邀请，这位前途无量的年轻球员决定将未来掌握在自己手中，而最终他选择了加盟皇家马德里。不过可惜的是，他的潜力并没有在西班牙首都得到完全释放。

其他球队

自2015年以来，厄德高的大部分时间都是在海伦芬、维特斯和皇家社会的一系列租借中度过的，不过得益于他本赛季在阿诺埃塔球场的出色表现，挪威人可能会在下赛季重新回到伯纳乌球场效力。

在格尔雷多梅球场踢球期间，这位21岁的新星曾与斯卢茨基一起工作。这位俄罗斯教头表示，这名高水平的天才球员曾拒绝了英超巨人利物浦和荷甲豪门阿贾克斯的邀请。

他告诉了EFE有关厄德高的情况：“在维特斯的经历对他来说非常重要。”

“他成为了荷甲最出色的球员之一，并收到了很多俱乐部的报价。不仅有皇家社会，还有利物浦和阿贾克斯等球队。”

“能够帮助厄德高成长对我来说很荣幸。”

在从斯托姆加斯特转会加盟皇马以来，厄德高只代表皇马出场过两次，最后一场——也是他唯一首发的一次——还是在2016年11月。

尽管在皇马众星云集的阵容中还没有留下属于自己的痕迹，但斯卢茨基相信这位雄心勃勃的中场能在圣地亚哥·伯纳乌发挥作用，因为他已经在西甲证明了自己的价值。

他补充道:“让他的职业生涯起死回生对我来说是个很大的挑战。”

“厄德高，他的经纪人以及我很快就达成了协议。他必须向前迈一步，因为维特斯是一支比海伦芬更强大的球队。”

“很明显，皇马将在赛季末决定他的未来。他能在皇家社会再呆一年吗？这我也不知道。”

“我相信厄德高现在已经准备好为皇马效力了。当我在伯纳乌看到他为皇家社会踢球时，我意识到他绝对有能力在白衣军团立足。”

“只要皇马愿意给他机会，他就可以为自己的位置而战，不管是十号位还是边路，他都能拿出出色的表现。厄德高拥有强大的心理，也很自律和职业，就像一位机器人一样，他是我见到过最好的球员之一。”

尽管如此，斯卢茨基依旧注意到了这位挪威小将的缺点，他表示：“如果非要说他的不足之处，那就是他本应更快一点，厄德高目前缺少一些启动速度，他不像姆巴佩那样具备超人的爆发力。”