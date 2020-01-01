前主帅不幸病逝 上海申花发文深情悼念

这位塞尔维亚传奇、前上海申花主帅近日因病逝世，中场豪门在社交网络上发文表达了对他的缅怀之情。

根据塞尔维亚足协在北京时间今天凌晨发布的消息，塞尔维亚足坛传奇、前上海申花、四川冠城以及塞尔维亚和黑山国家队主帅伊利亚·德特科维奇在感染新冠病毒病毒后出现了发烧和十二指肠溃疡症状，在抢救数天后不幸离世。

对于这位前任主帅的逝世，上海申花在社交媒体上发布了一篇悼文，以表达缅怀之情：塞尔维亚足坛传奇、前申花主帅伊利亚·佩特科维奇(Ilija Petković)因病离世，享年75岁。怀念您曾带给我们的美好，一路走好。

这位塞尔维亚名宿在球员时代大部分时间都效力于贝尔格莱德OFK，司职中场的他在那里效力了16个赛季，期间他曾短暂离开加盟了法国球队特鲁瓦，并在那里踢了7个赛季。

其他球队

除以之外，他还是前南斯拉夫国家队的主力球员，随队参加了1974年世界杯，并帮助球队拿到过欧洲杯亚军。

在结束球员时代后，德特科维奇曾先后执教过贝尔格莱德OFK、瑞士塞尔维特、日本福冈、希腊萨洛尼卡，并在2001年前来中国，成为了上海申花的主帅。

在执教申花期间，这家中超传统豪门创造了开局12轮不败、七连胜等战绩，还拿到了当赛季的联赛亚军。随后在2002年，他又成为了四川冠城的主教练，并在那里带队踢完了2002-03赛季。

在此之后，他又成为了塞尔维亚和波黑国家队主帅，并帮助球队杀入了德国世界杯，不过由于进入了阿根廷、荷兰和科特迪瓦所在的死亡之组——C组，最终三战全败止步于小组赛。

离开国家队之后，德特科维奇还曾担任过韩国仁川联队、卡塔尔阿尔阿赫利和庆南FC的主教练，并在2013年12月退休。

目前塞尔维亚疫情依旧处于快速增长阶段，包括塞尔维亚前进党副主席久里奇以及议长伊戈维奇在内的多名政府官员均感染了新型冠状病毒。

除了政坛以外，知名AC米兰球迷、塞尔维亚网球名将德约科维奇也因感染新冠病毒陷入了争议，在他近期组织的一场网球表演赛中，出现了多命球员和相关工作人员感染的问题，给美网、ATP和WAT等赛事的重启蒙上了一层阴影。

针对这一事件，曼联中场马蒂奇对自己的同胞进行了声援，并表示自己在过去几天看到了针对德约科维奇的声讨，而这一切的起源都是因为这位名将根据法律合规组织了一项赛事，此外，他还将这些批评者怒斥为出了洞的老鼠，给了自己权利去批评世界第一。