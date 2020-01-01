前东家主席：劳塔罗接近转会巴萨 转会分成让我兴奋

这位竞技队主席认为自己的前球员目前接近加盟巴萨，并坦承自己对可能收到的转会分成感到兴奋。

阿根廷前锋劳尔塔罗·马丁内斯从国际米兰转会到巴塞罗那的巨额转会“实际上已经完成”，他的前东家竞技队主席卡洛斯·巴勃罗表示。

最近几周，关于这位南美前锋将前往诺坎普的传闻一直在不断升温。据说巴萨已经把劳塔罗视为下一个转会窗口的首要目标，加泰罗尼亚豪门愿意为这位22的球员签下一份丰厚的合同。

西甲豪门需要提供一笔可观的转会费来完成这笔交易，国米不会以低于他市场价值的价格出售这笔俱乐部的宝贵资产。如果这笔交易能够达成，很多人都将从中受益。

其他球队

巴勃罗相信他的球队即将获得一笔意外之财，巴萨只是在等待合适的时机宣布劳塔罗将加入他们的行列。

他在接受西班牙国家广播电台采访时表示:“这可能有点疯狂，但我们收到的钱会让我们颤抖，而不是绝望。我们可以用这笔钱做很多事情，但这并不是我们每天都在讨论的事情。”

“我们对劳塔罗·马丁内斯现在正在做的事情感到非常兴奋。这对我们来说是不同寻常的情况。”

“我的感觉是和巴萨的交易已经差不多完成了，但是我不认为他们会告诉我们任何事情。也许他们在等待赛季的重新开始。”

“我们保留了劳塔罗20%的转会分成条款，这是他在转会国际米兰时我们达成的协议。”

“如果劳塔罗转会成功，它将成为今夏转会费最高的球员，也许不会有那么多现金，在付款方式或类似的事情上总会有一些差异。”

“10天前我和他交流过，我从来没有提过转会这个话题。我非常尊重球员内心的平静。”

“然而，事实是，我在西班牙的朋友，他们告诉我，除了劳塔罗，巴萨不想要其他任何替代人员。如果你想想那些可能加盟巴萨的球员，他们正在打造的是一支多么伟大的球队啊！”

劳塔罗与巴萨的关系引发了许多不同的意见，一些人认为他应该留在意大利，但现在看来，他和同胞里奥内尔·梅西一起在诺坎普踢球，只是一个时间问题。