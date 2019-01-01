前三狮国门 切尔西39岁替补门将格林宣布退役

周三在巴库与蓝军捧起欧冠奖杯后，这位经验丰富的门将宣布退役。

切尔西前英格兰国门，39岁的罗伯·格林宣布退役。

格林是本周在巴库与阿森纳的欧联杯决赛中庆祝胜利的切尔西球员之一。

这位门将城市2010年世界杯开始时是英格兰队的首选门将，但在三狮军团的揭幕战中，他在对阵美国队的比赛中犯了一个错误，从而被弃用。

格林总共为国家队出场12次，也曾继续入选2012年欧洲杯的三狮军团。

在他20年的职业生涯中，这位门将曾在诺维奇、西汉姆、女王公园巡游者、利兹和哈德斯菲尔德等地效力过，在各项赛事中出场超过600次。

在离开哈德斯菲尔德后，格林去年以自由转会的形式加盟切尔西，但他并没有为蓝军出场过一次。

格林在切尔西官网上的一份声明中说：“周三晚上在巴库度过了一个不可思议的夜晚，在我开始踢球的30年里度过了23年的职业生涯之后，我决定现在是时候宣布我从职业足球生涯中退役了。”

“作为球队的一员，在赢得欧联杯冠军后，和这么一群特别的球员一起庆祝胜利，这似乎是结束我在足球赛事中美妙旅程的合适方式。”

“我热爱生命中的每一刻，我很荣幸能享受我的职业生涯。我曾和世界上最好的球员一起踢过球，也和他们较量过，我经历了职业足球所能提供的一切。”

“我很高兴能够代表一些出色的俱乐部，他们都以自己不同的方式帮助我。感谢所有的球迷和所有与诺维奇、西汉姆、女王公园巡游者、利兹联、哈德斯菲尔德以及切尔西有关的人。”

“代表我的国家将永远是我最骄傲的成就之一，我很荣幸曾为英格兰效力。”

“感谢所有与我共事过的管理层、教练和工作人员，感谢这么多年来与我共用一间更衣室的所有队友。”

“我们一起分享了一些美好的时光，比赛给了留下了我永远都会珍惜的回忆。”