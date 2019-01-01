前三狮主帅：英格兰球员被洗脑了 解围就完事了

山姆·阿勒代斯认为，英格兰球员正在被“洗脑”，去踢高风险的足球，这导致了三狮军团在周四的欧国联半决赛中失利。

加雷斯·索斯盖特的球队在加时赛中失利，在四强比赛中被荷兰队击败。上半场，英格兰凭借拉什福德的点球以1-0领先，但德里赫特的头球破门使比赛进入加时赛。

英格兰队因为约翰·斯通斯和罗斯·巴克利在后场犯下的两个代价高昂的错误而受到惩罚，橙衣军团进入决赛面对葡萄牙。这对英格兰来说是一个再熟悉不过的场景，因为他们又一次在半决赛倒下，现在又要打一场毫无意义的第三名附加赛了。

阿勒代斯相信索斯盖特在后场的表现对现在的三狮军团来说是一个很大的问题。

在周五接受talkSPORT采访时，大山姆坚持认为第一时间将球踢走是最好的策略。

“当你能做到的时候，从后场控球是很好的，”这位前英格兰主帅在阿兰·布拉希尔体育早餐会节目中说道：“但我认为，就从后场控球而言，这是一种洗脑，他们每次都必须这样做，这是错误的。然后球员认为他必须每次都这样做，而每次这样做都会带来越来越多的风险，所以如果对手在逼抢你，你一定会承受压力。这就是你犯错的时候，这正是我们昨晚看到的。在最后的三分之一区域有两个以上的失误，可能会导致三到四个进球，因为这些基本的失误在后场三分之一区域。你不应该告诉你的球员必须一直在后场踢球。”

“有一段时间，你必须解围，往前压迫，给对手施加压力。”