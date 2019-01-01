前三狮主帅：即使凯恩能上 他也该先当替补

热刺传奇人物格伦·霍德尔认为哈里·凯恩应该在周六的欧冠决赛中替补出场，即使他已经伤势痊愈。

热刺周三飞往马德里，开始为周末在万达大都会球场与利物浦的欧冠决赛做最后的准备。

明星前锋凯恩因脚踝韧带严重受伤，错过了7周的比赛，为了参加决赛他要与时间赛跑。

在四分之一决赛对阵曼城的第二回合和半决赛对阵阿贾克斯的比赛中，这位英格兰队长都无缘比赛。

他现在回到了一线队的训练中，这周他宣布自己状态良好，“准备好了”参加决赛。

但是霍德尔已经敦促波切蒂诺不要首发凯恩，因为他相信凯恩可能是热刺对付利物浦的秘密武器。

“我对他的健康感到非常高兴，但我绝对不会让他首发，”这位热刺的传奇人物在接受talkSPORT2采访时表示：“我想，如果他在比赛还有半个小时就要结束的时候站在场边，比分只差一球或者要进入加时赛了，那对热刺球迷和他的队友们来说将会是怎样的景象。”

“如果需要进球的话，看到他和卢卡斯·莫拉以及孙兴慜一起上场是一件多么美妙的事情，如果他们能掌控比赛比赛，那将是多么美妙的事情，因为他能控住球。”

“比赛的节奏在比赛开始的时候绝对是令人难以置信的，利物浦喜欢紧逼比赛的节奏，我不认为他会为这样的速度做好准备。”

“我真的觉得，一旦比赛热刺在下半场站稳脚跟，凯恩作为新元素上场，我想这才是他真正能发挥作用的地方。”

“是的，他的脚踝感觉很好，这是个好消息，但他并没有100%的比赛状态，我们都知道这一点。”

“但这是一个很好的信号，他很健康，这将给其他球员很大的信心，真的。”

“毫无疑问，哈里-凯恩的首发状态是百分百健康的，但在这个时候，我想他会坐在替补席上。”