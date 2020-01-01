刻不容缓 保罗·默森建议阿森纳尽快抢下阿克

这名前枪手中场认为阿尔特塔应该和英超的对手竞争荷兰后卫。

保罗·默森认为，阿森纳应该考虑加入对伯恩茅斯后卫内森·阿克的竞争。

这位全面的荷兰国脚尽管在一月转会市场上没有进展，但仍然引起了大量的转会传闻。

切尔西有一个4000万英镑的回购选项把这位24岁的球员带回到斯坦福桥，而托特纳姆热刺据说正在考虑在夏天开出一笔大价钱。

其他球队

默森相信阿森纳需要加入他们的伦敦竞争对手的行列，争夺一名抢手的球员，枪手在后场还有很多问题需要解决。

他向天空体育透露了酋长球场的引援需求：“他们需要一名中卫和一名世界级的控球中场。”

“我认为阿森纳踢三后卫阵型。他们的防守不够好，不能踢四后卫。”

“阿克有速度，他已经在英格兰踢了一段时间了，所以如果你下个赛季把他带来，他不是一个需要六个月时间来适应联赛的球员。”

“（下个赛季）阿森纳需要立即行动起来，每个人都需要了解自己在球队中的工作。”

默森并不是第一个建议阿克应该出现在阿尔特塔的愿望清单上的前阿森纳球星。斯图尔特·罗布森在冬季转会窗口说荷兰人将是枪手的最佳选择。

他告诉爱体育电台：“我仍然认为内森·阿克是个好球员。有人说他会回到切尔西，因为他们可以用一定的价格买到他，但他是一个非常好的中后卫。”

“他不是最大牌的，但他有很好的春天，我认为他是阿尔特塔会喜欢的那种球员。他是我从伯恩茅斯引援最佳人选。”

自从阿克在2016-17赛季从切尔西租借到伯恩茅斯以来，他已经为伯恩茅斯出场超过100次。他与伯恩茅斯的合同一直到2022年夏天。