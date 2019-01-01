制止毒奶 亨德森：现在说卫冕欧冠还太早

红军队长希望淡化关于他的球队将在欧冠卫冕的说法。

利物浦队长乔丹·亨德森否认了红军是欧冠夺冠热门球队的说法，他说现在谈论这个还为时过早。

红军将在周二开始他们的欧冠卫冕之旅，在E组的首场比赛中客场挑战那不勒斯。

克洛普的球队被认为是赢得欧冠两连冠的热门球队，亨德森说利物浦只是专注于继续他们令人印象深刻的赛季开局。

亨德森在新闻发布会上表示：“我认为现在说这样的话还为时过早。对我们来说，这个赛季我们开局很好，我们只是想继续下去。我们仍然觉得我们可以改进和变得更好。这就是我们（在对阵那不勒斯的比赛中）要做的，我们要竭尽全力，把赛季开局打好。”

利物浦本赛季有一个完美的开始，赢得了他们的头五场比赛，在积分榜上领先5分。

虽然他们将被标注为欧冠冠军，亨德森解释说这是俱乐部无论如何都要处理的事情。

“我觉得每个人都想打败利物浦，所以我们也一样。我们想打败我们的对手，他们也想打败我们。对我们来说，每一场比赛都是如此，我们知道这（对那不勒斯）将是一场非常艰难的比赛。”他们是一支出色的球队，但我们必须专注于我们所能做的，如果我们能达到我所知道的水平，我们就有很好的机会赢得比赛。”

利物浦将失去迪沃克·奥里吉，他将因为脚踝受伤缺席长达两周的比赛。这可能为里安·布鲁斯特提供一个机会，亨德森支持这位19岁的前锋。

“里安在季前赛表现得非常好，他非常强壮，在训练中他表现得非常好。这给了我们另一个选择。我们阵容中有很多力量，但是他做得很好，他需要继续保持这种状态。”