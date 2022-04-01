“到底发生了啥？”——奥巴梅扬在巴萨的火爆状态让佩蒂特不解

奥巴梅扬在巴塞罗那迎来了一个梦幻般的开局，这导致了不可避免的问题，即如果他留在阿森纳会怎样，而枪手传奇人物佩蒂特仍然对到底发生了什么感到困惑。

奥巴梅扬此前是阿森纳队长，他为球队出场过163次，打进92球，然而在2021年12月，由于违反俱乐部纪律，他被主帅阿尔特塔彻底雪藏。

显然，双方之间桥梁已经被烧毁，无法修复，这位32岁的球员在2月离开英国足坛，前往诺坎普，而这个不幸的故事仍然困惑着佩蒂特。

被问及阿森纳为什么会允许这么出色的球员离队时，佩蒂特告诉够力足球："奥巴梅扬无论在什么球队都是一个进球者——多特蒙德、圣埃蒂安和阿森纳都是如此，不过在后来他在阿森纳的情况变得很糟糕。”

"他仍然拥有在任何地方都能进球的素质——无论你是为巴塞罗那、阿森纳还是多特蒙德效力，都没有关系。他有实力，并且多年来一直在展示实力。”

"你不能以奥巴梅扬在阿森纳合同最后几个月的表现来判断他。对我来说，你必须看一下他的整个职业生涯。如果你看一下他的记录，它本身就说明了问题。”

"他如何改变自己并适应新环境并不令人惊讶，他在巴塞罗那有合适的队友在身边。这是不同类型的比赛风格，但他有很高的战术水平和进球能力。我对他的即战力和他如此迅速地恢复到以前的状态感到惊讶。”

"我仍然不明白在阿森纳发生了什么，到底发生了什么？谁能向我解释一下？我还是不明白。每个人都说奥巴梅扬签下长约后就变了，那为什么现在他又是之前的自己？"

奥巴梅扬目前为巴萨出场11次，打进9球。有人认为阿森纳应该做更多的事情来解决当时的问题，而不是让他以自由球员的身份离开。

尽管枪手现在缺少一个高效射手，但佩蒂特对俱乐部需要做更多的说法并不买账，这位前法国国脚说道：“不，我并不惊讶。他的行为并不好，他的心态也是如此。当你是队长时，你对俱乐部、球员和球迷都有责任。我认为奥巴梅扬犯了太多的错误，最后阿尔特塔对他失去了耐心。”

"也许两人发生了争执，关系不够好。当你是队长时，你也必须向你的队友发出讯息。现在的情况已经不是这样了。所以我对奥巴梅扬离开俱乐部并不感到惊讶。”

"我只是对它发生的方式，以及奥巴梅扬和阿森纳之间的故事结局感到失望。我希望他和俱乐部有不同的结局。但是，当你现在看看这件事，我认为阿尔特塔做了他必须做的事情。他做得对，他做出了正确的决定。这就是我喜欢阿尔特塔的地方，他可以是无情的——甚至是在对自己的队长时。”

"当这样的事情在更衣室发生时，我认为他做出了正确的决定。当你对你的队长这样做时，那么你已经向更衣室发出了一个信号。”

"当然，在这个时候失去奥巴梅扬对阿森纳来说不是好事，但当你看看现在的阿森纳——从赛季初开始——他们每周都在进步。他们正在成为英超联赛的一支强队，并且正在回到以前的比赛方式，这就像阿森纳的重生。”

"现在奥巴梅扬和阿森纳的情况，我认为是双赢。奥巴梅扬在巴塞罗那迎来了复兴，他正在重新成为一名顶级球员，与此同时，阿森纳也在做得很好。这种情况一直很复杂，但最后双方都赢了。"

在奥巴梅扬离队的情况下，拉卡泽特和恩凯提亚的合同也将在今夏到期，有很多消息称阿森纳将在今夏买前锋。

佩蒂特认为枪手确实应该补强锋线，他说道："为什么不呢？为了阿森纳，我希望如此。当你看一下英超联赛的顶级射手，曼城和利物浦做得很好，这并不奇怪。利物浦有三人进入射手榜前十，热刺则有两人。”

"当你看得更远时，曼城在中场有很多球员，因为他们不经常用前锋踢球，他们有这么多不同的中场球员，每个赛季可以打进10到15个球。”

"阿森纳有马丁内利、厄德高、史密斯-罗和萨卡，并且正在提高，但如果他们想提高到最后一个水平——因为他们仍然在与英超的顶级球队竞争，他们输的每场比赛都是对曼城和利物浦——那么他们就需要一名顶级射手。”

"与此同时，我希望阿森纳向拉卡泽特提出一份新的合同，因为他与马丁内利、厄德高、史密斯-罗和萨卡的合作关系一直很好。但他们需要一个不同类型的前锋，能够周而复始地进球，以便竞争达到最后一个级别。"