刮目相看 普利斯：格纳布里的进步令人惊叹

尽管这位德国前锋在英格兰从未给人留下深刻印象，但他已经成为了拜仁的明星。

前西布朗主教练托尼·普利斯承认，看到格纳布里在欧冠拜仁7-2战胜热刺的比赛中攻入四球后，他对格纳布里的转变感到震惊。

这名前阿森纳前锋在2015年被租借到西布朗几个月，在一月份被枪手召回之前，他只为俱乐部出场了三次。

由于无法确保在酋长球场的比赛时间，格纳布里在2016年永久转会到云达不莱梅，一年后被拜仁签下。

在周二对阵热刺的比赛中，这位24岁的德国大将大放异彩，赛后他在社交媒体上调侃热刺，而普利斯对格纳布里自2015年以来取得的进步感到惊讶。

普利斯告诉天空体育：“我很惊讶，我们把他租借来西布朗，我们从来没能让他健康——我想我们甚至在一场21岁以下的比赛中把他换了下来。他回到了阿森纳，他们把他卖掉了，他是个好孩子，很好的孩子，他一点也不介意，他真的发挥了他的潜力。”

“我在西布朗和他共事过，看到他在那里取得的成就，简直让人叹为观止。当人们展示出他们真正能做什么，他们真的开始认真工作，变得和他一样优秀，这绝对是不可思议的。”

由于此前从未在欧冠联赛中进球，格纳布里承认他在对阵热刺的比赛中四球入账超出了所有人的预期，他拿走了比赛用球以作纪念。

“也许我小时候进过四个球。那肯定是很久以前的事了。我为我在欧冠的第一个进球等了一个赛季，但我做梦也没想到今天能进四个，这是我以前没有梦想到的。我把球救了回来。有人把球踢到球迷里了，但我把它抢了回来。”

拜仁主教练尼科·科瓦奇赞扬了全队的表现，但也承认格纳布里给他留下了深刻的印象。

“首先我想强调的是，这对全队来说是一个美好的时刻。当然，尤其是对塞尔日（格纳布里）来说。”科瓦奇告诉DAZN：“真的太棒了。他今天展示了我对他的期望。不仅在比赛中，因为我知道他能做什么，而且在无球状态下。”