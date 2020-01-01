别怪他 苏亚雷斯：输球不应该责备巴尔韦德

巴萨球员很快为他们的主教练辩护，在沙特输给马竞后，他们面临着新的审视。

路易斯·苏亚雷斯认为，在西班牙超级杯对阵马德里竞技的比赛中，饱受争议的巴塞罗那主教练埃内斯托·巴尔韦德并不是球队失利的罪魁祸首。

巴萨在超级杯半决赛中被马竞3-2击败，他们在最后时刻连丢两球。

这个结果让巴尔韦德的未来更加扑朔迷离，但是前锋苏亚雷斯为55岁的巴尔韦德辩护。

“（巴尔韦德）不应该受到责备，错误是我们的，我们不能犯这样的错误。”苏亚雷斯赛后说：“我不知道帮助我们成长的是不是失败，（但）这次输球表明，有些事情需要改正。

“这向我们表明，有些错误是不能犯的，因为我们控制了比赛，我们允许了他们对我们进行反击。”

格里兹曼在对阵老东家的比赛中首次进球，赛后他对球队的失误感到沮丧。

格里兹曼说：“我认为我们输掉比赛是由于我们自己的失误，而他们在最后时刻取得了胜利。这让我们付出了代价，我们必须努力工作才能继续。

“我们都犯过错误。我传球失误，然后他们进球了。这些失误会让你失去一个欧冠或者一个联赛冠军。”

梅西可能是赛后最沮丧的人，他声称自己的球队在比赛后期犯下了“幼稚的错误”。

尽管如此，阿根廷人还是呼吁球迷们支持巴萨和他们的教练。

“我们将继续努力，努力提高，现在我们将有更多的时间来准备下一场比赛，我们必须提高很多，尽管我们踢得不好，但我们会努力找回状态。”梅西说。

“这是正常的，当有失败，我们没有实现我们的目标，球迷看到他们的球队没有发挥他们想要的东西，这也是我们想要的东西，这是正常的，他们说出来，但我们必须比以往更团结。”

“这是一个艰难的处境，因为我们错过了我们想要赢得的冠军，但我们必须向前看。”