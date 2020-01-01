别去曼联阿森纳 特里皮尔警告麦克尼尔不要离开伯恩利
德怀特·麦克尼尔已经引起了曼联、阿森纳和纽卡斯尔的兴趣，但是前伯恩利球星基兰·特里皮尔还是希望这位20岁的后辈继续留在特夫摩尔球场。
这位被外界高度评价的中场球员本赛季的表现非常出色，在31场比赛中打入了2粒进球并贡献了5次助攻。
麦克尼尔之前曾在老特拉福德的青训系统中呆过，现在他可能会再次回到熟悉的环境中，但除了曼彻斯特，北伦敦和纽卡斯尔可能也会成为其下一站。
不过，伯恩利将这位年轻人视为一份宝贵的资产，并不愿意轻易将其卖掉，两者之间的现有合同要到2023年才会到期。
考虑到这一点，再考虑到获得足够的出场时间对他的成长至关重要，因此特里皮尔建议麦克尼尔继续留下来。
特里皮尔在2015年做出了离开伯恩利的决定，加盟了热刺，而后又在去年夏天前往马竞效力。现在，这位英格兰国脚建议自己的后辈不要急着追随自己的脚步，仔细权衡之后再做决定。
前热刺后卫特里皮尔告诉《伯恩利快报》:“德怀特已经开始崭露头角了，上个赛季他和我们一起在英格兰队训练时，就已经表现得很出色了。”
“不过，他必须保持专注，在这个年纪好好表现，属于他的时代终将到来。”
“我想告诉他，不要着急，继续在比赛中进步。德怀特在正确的俱乐部做到了这一点，他现在只需要继续参加比赛，因为对他这个年龄的人来说，比赛时间是最重要的。”
“他拥有合适的教练来指导他，他不需要急着去任何地方。如果我是他，我会选择留在特夫摩尔球场。”
他补充道:“有时候加盟别的俱乐部会很困难。我已经经历过这些，我去了托特纳姆热刺，几个月都没球踢，这会让人感到沮丧。”
“像他这样踢得很棒的人，为什么你现在要转会呢？实际上，你只需要在英超这个大舞台上保持良好的表现就行了。”
“我当初的处境和他不同，那时候球队刚刚降级，所以我需要转会而继续留在英超。”
“而他，现在就在一家英超俱乐部，而且每周都踢得很棒，他是伯恩利的重要球员。如果我是他，我会选择留下来，继续享受足球。”