别去曼联阿森纳 特里皮尔警告麦克尼尔不要离开伯恩利

一名在2015年离开特夫摩尔球场加盟热刺的球员呼吁一名自己的后辈仔细考虑自己的选择。

德怀特·麦克尼尔已经引起了曼联、阿森纳和纽卡斯尔的兴趣，但是前伯恩利球星基兰·特里皮尔还是希望这位20岁的后辈继续留在特夫摩尔球场。

这位被外界高度评价的中场球员本赛季的表现非常出色，在31场比赛中打入了2粒进球并贡献了5次助攻。

麦克尼尔之前曾在老特拉福德的青训系统中呆过，现在他可能会再次回到熟悉的环境中，但除了曼彻斯特，北伦敦和纽卡斯尔可能也会成为其下一站。

其他球队

不过，伯恩利将这位年轻人视为一份宝贵的资产，并不愿意轻易将其卖掉，两者之间的现有合同要到2023年才会到期。

考虑到这一点，再考虑到获得足够的出场时间对他的成长至关重要，因此特里皮尔建议麦克尼尔继续留下来。

特里皮尔在2015年做出了离开伯恩利的决定，加盟了热刺，而后又在去年夏天前往马竞效力。现在，这位英格兰国脚建议自己的后辈不要急着追随自己的脚步，仔细权衡之后再做决定。

前热刺后卫特里皮尔告诉《伯恩利快报》:“德怀特已经开始崭露头角了，上个赛季他和我们一起在英格兰队训练时，就已经表现得很出色了。”

“不过，他必须保持专注，在这个年纪好好表现，属于他的时代终将到来。”

“我想告诉他，不要着急，继续在比赛中进步。德怀特在正确的俱乐部做到了这一点，他现在只需要继续参加比赛，因为对他这个年龄的人来说，比赛时间是最重要的。”

“他拥有合适的教练来指导他，他不需要急着去任何地方。如果我是他，我会选择留在特夫摩尔球场。”

他补充道:“有时候加盟别的俱乐部会很困难。我已经经历过这些，我去了托特纳姆热刺，几个月都没球踢，这会让人感到沮丧。”

“像他这样踢得很棒的人，为什么你现在要转会呢？实际上，你只需要在英超这个大舞台上保持良好的表现就行了。”

“我当初的处境和他不同，那时候球队刚刚降级，所以我需要转会而继续留在英超。”

“而他，现在就在一家英超俱乐部，而且每周都踢得很棒，他是伯恩利的重要球员。如果我是他，我会选择留下来，继续享受足球。”