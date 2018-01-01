“别人家的草皮不会更绿” 索帅希望队中骨干能够续约

曼联主帅索尔斯克亚希望队伍在自己手上整体实力能够更强。

尽管俱乐部方面已经做了最大努力，但马夏尔和德赫亚都距离续约还很遥远。接过穆里尼奥教鞭的索尔斯克亚希望在自己执教过后，队伍的实力能够更强，因此，他热切地希望这两位球员能够留下来。

在球员时代效力曼联时，索尔斯克亚也曾被转会绯闻缠身，不过恩师弗格森爵士最终说服他继续留在了曼联。现在，他也要学习老师当时的做法了。

“我知道俱乐部当然希望马夏尔和德赫亚续约，因为他们都是顶级球员，”索帅说道。“不过这取决于球员，但毕竟，别人家的草皮也不比曼联的绿多少。这里是世界上最大的俱乐部，是最好的落脚点，对我来说，我希望我能帮助这些球员改变想法，继续留下来。”

在球员时代，索尔斯克亚经常替补登场，但也正是在做替补时，他在1999年的欧冠决赛中打入制胜球，帮助队伍击败拜仁。

“当时我收到了一沓邀约，也有机会转会到别处去，但最终爵爷说服了我，告诉我我是他计划中重要的一环，我也会有足够的上场时间，”索帅说道。“在这里踢球一直是我的第一选项，我也很固执。有一次俱乐部也想把我卖给热刺，但我谢绝了。我的经纪人也想让我到那里，但我知道，我身处在最棒的地方。”