利物浦U23主帅：埃利奥特距离一线队并不遥远
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尽管哈维·埃利奥特所在的利物浦在联赛杯被阿斯顿维拉5-0淘汰，但他被称赞为一个“持续的威胁”。
16岁的埃利奥特作为利物浦历史上最年轻的球队的一员，在维拉公园被击败的晚上继续给人留下深刻的印象。
这名年轻的边锋已经为利物浦出场三次，而本场比赛暂代主帅的U23主教练教练尼尔·克里奇利说埃利奥特已经接近在一线队取得突破。
克里奇利在新闻发布会上说：“他离一线队并不遥远，因为他经常和我们的一线队一起训练。”
“他已经在一线队露过面了，主教练和工作人员对他评价很高。我认为他整晚都是个威胁，对我们来说是个很好的突破口。但是他依赖于很多球员把球传给他，我认为给他的供应也是一流的。
“我不想把任何人单独挑出来，因为我认为作为一个整体，包括替补在内的所有球员都不可能做得更多。我认为我们踢得像一支利物浦，这对我们来说非常非常重要。
“我们在比赛前谈了我们能控制什么，什么对我们来说是重要的。无论好坏，我们都不会放弃。我不认为你可以指责任何利物浦球员低下头或无精打采，他们坚持到最后。”
利物浦缺乏经验的年轻球员在上半场就落后0-4。克里奇利透露，克洛普在半场休息时向球队发出了信号，要求他们在落后的情况下继续努力。
克里奇利说：“我们从教练那里得到了一些信息，基本上就是要保持我们踢球的方式，保持勇敢，继续做我们正在做的事情。”
“所以他和工作人员、球员一起观看了比赛，我希望，我相信他会的，他为我们的比赛方式感到骄傲。”
克洛普和他的球队将在周三的俱乐部世界杯半决赛中对阵蒙特雷。