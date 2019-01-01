利物浦U23主帅：埃利奥特距离一线队并不遥远

这名少年在他的球队输给阿斯顿维拉的比赛中给人留下了深刻的印象，并赢得了教练的赞扬。

尽管哈维·埃利奥特所在的利物浦在联赛杯被阿斯顿维拉5-0淘汰，但他被称赞为一个“持续的威胁”。

16岁的埃利奥特作为利物浦历史上最年轻的球队的一员，在维拉公园被击败的晚上继续给人留下深刻的印象。

这名年轻的边锋已经为利物浦出场三次，而本场比赛暂代主帅的U23主教练教练尼尔·克里奇利说埃利奥特已经接近在一线队取得突破。

克里奇利在新闻发布会上说：“他离一线队并不遥远，因为他经常和我们的一线队一起训练。”

“他已经在一线队露过面了，主教练和工作人员对他评价很高。我认为他整晚都是个威胁，对我们来说是个很好的突破口。但是他依赖于很多球员把球传给他，我认为给他的供应也是一流的。

“我不想把任何人单独挑出来，因为我认为作为一个整体，包括替补在内的所有球员都不可能做得更多。我认为我们踢得像一支利物浦，这对我们来说非常非常重要。

“我们在比赛前谈了我们能控制什么，什么对我们来说是重要的。无论好坏，我们都不会放弃。我不认为你可以指责任何利物浦球员低下头或无精打采，他们坚持到最后。”

利物浦缺乏经验的年轻球员在上半场就落后0-4。克里奇利透露，克洛普在半场休息时向球队发出了信号，要求他们在落后的情况下继续努力。

克里奇利说：“我们从教练那里得到了一些信息，基本上就是要保持我们踢球的方式，保持勇敢，继续做我们正在做的事情。”

“所以他和工作人员、球员一起观看了比赛，我希望，我相信他会的，他为我们的比赛方式感到骄傲。”

克洛普和他的球队将在周三的俱乐部世界杯半决赛中对阵蒙特雷。