利物浦CEO：红军不会签下杰拉德来给他联赛奖牌

彼得·摩尔意识到有传言说俱乐部的传奇要在安菲尔德得到一份短期合同，但他说这样的协议实际上是不可能的。

利物浦首席执行官彼得·摩尔表示，利物浦不会考虑让史蒂文·杰拉德回到俱乐部，以让他获得英超冠军奖牌。

安菲尔德的许多支持者呼吁重新签下这位传奇人物，这样他就可以获得在他杰出的职业生涯中一直未能获得的奖项。

他现在已经退役3年了，是苏格兰豪门流浪者队的现任主教练。

其他球队

摩尔承认，任何关于杰拉德回归利物浦的讨论都有一个巨大的障碍，而这样尤尔根·克洛普的球队的一名现役成员也将被要求离开。

考虑到这一切，人们认为杰拉德在39岁的时候不可能回归。

摩尔告诉Soccer Laduma：“让我来解释一下会发生什么。所以现在的问题是，‘我们能让杰拉德回来拿英超奖牌吗？我问你的问题是？你想从阵容中裁掉哪位球员来实现这个目标？”

“如果你没有注意到，他现在同时也是另一家足球俱乐部的雇员。”

“你看，我们都喜欢杰拉德，我们都为他的执教生涯感到骄傲，但我总是看到‘让他签下5天的合同，这样他就能赢得奖牌’，但事实并非如此。”

“更衣室里的化学反应很重要。你能想象吗？你必须裁掉一个球员，然后说‘你不会获得奖牌’?”

“他们不会把这些东西分发给每个人，你有一套阵容，对吧？第三，你不能在球队名单被锁定后再增加一个球员。除此之外，这真的是有可能的。”

利物浦决心把注意力锁定在现在和未来，而不是怀旧地回顾过去。

摩尔这样评价现任主帅尤尔根·克洛普：“我认为你在电视上看到的尤尔根·克洛普的样子，很多教练在镜头前或接受采访时的样子，都与现实生活不同。”

“对尤尔根·克洛普来说，情况并非如此。尤尔根的情况是，你有一个德国教练，他有所有德国人的倾向，注重细节，专注，以一种令人难以置信的分析方式来看待对手。”