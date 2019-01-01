利物浦6人入选欧冠最佳阵容 梅西C罗也入围

欧足联公布了本赛季欧冠的最佳阵容，冠军利物浦成为大赢家，有6人入选，而亚军热刺则有3人入选。

尽管未能进入决赛，但梅西和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多都入选了本赛季的欧冠最佳阵容。

在被阿贾克斯淘汰之前，罗纳尔多所在的尤文只进入了八强。尽管梅西在半决赛第一回合的出色表现，巴萨最终还是输给了最终的冠军利物浦。

梅西在2018-19欧冠联赛中的12粒进球让他获得了最佳射手的荣誉。

在周六以2:0战胜托特纳姆热刺后，利物浦获得了他们的第六个欧冠冠军，阵容中有三名后卫入选最佳阵容——特伦特·亚历山大-阿诺德，安迪·罗伯逊和维吉尔·范戴克，此外入选的还有维纳尔杜姆，萨迪奥·马内门将阿利森。

在他们令人震惊地闯入四强后，阿贾克斯在最佳阵容阵容中有五名代表——队长马泰斯·德里赫特、弗兰基·德容、大卫·内雷斯、哈基姆·齐耶赫和杜尚·塔迪奇，而在决赛失利的热刺则有维尔通亨、卢卡斯·莫拉和穆萨·西索科入选。

这一决定是由欧足联的技术观察员做出的，还包括里昂中场坦吉·恩东贝莱、曼城双星凯文·德布劳内和拉希姆·斯特林。

欧足联的技术观察员包括比利时主教练罗伯托·马丁内斯、英格兰主教练加雷斯·索斯盖特和前曼联主教练大卫·莫耶斯。

本赛季欧洲冠军联赛最佳阵容:

阿利森(利物浦)，马克-安德烈·特尔斯特根(巴塞罗那)；特伦特·亚历山大-阿诺德(利物浦)，马泰斯·德里赫特(阿贾克斯)，安迪·罗伯逊（利物浦），维吉尔·范戴克（利物浦），扬·维尔通亨(托特纳姆热刺)；凯文·德布劳内(曼城)，弗兰基·德容(阿贾克斯)，坦吉·恩东贝莱(里昂)，大卫内雷斯(阿贾克斯)，穆萨·西索科(托特纳姆热刺)，拉希姆-斯特林(曼城)，维纳尔杜姆(利物浦)，哈基姆·齐耶赫(阿贾克斯)；萨迪奥·马内(利物浦)，莱昂内尔·梅西(巴塞罗那)，卢卡斯·莫拉(托特纳姆热刺)，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(尤文图斯)，杜尚·塔迪奇(阿贾克斯)。