利物浦2-0保持不败 维纳尔杜姆提前伤退

在与沃特福德的比赛中，荷兰中场因伤被罗伯逊替换下场。

本周六在安菲尔德，利物浦主场迎战来访的沃特福德。虽然主队最终2-0战胜对手，正式成为英超半程冠军，但维纳尔杜姆的受伤还是给胜利蒙上了一层阴影。

比赛第37分钟，萨拉赫在前场接马内传球，自己带球突入禁区，晃开对方后卫后起脚射门命中，为红军首开纪录。虽然沃特福德一度险些扳平比分，但比赛最后时刻，萨拉赫梅开二度，帮助球队锁定胜局。

实际上在萨拉赫打入第二球之前，马内也曾在下半场伊始完成一次射门，但根据VAR的回放，马内越位在先，被判进球无效。

而就在这次争议进球发生不久后，维纳尔杜姆就出现了腿筋伤情。荷兰国脚在场上接受了简单治疗，然后自己一瘸一拐地走到边线之外。主帅克洛普也迅速就此做出反应，在第60分钟选择换上安德烈-罗伯逊以支撑接下来的比赛。

下周三，利物浦还有国际足联的世俱杯半决赛需要应付。维纳尔杜姆的受伤势必给红军中场造成一定影响。不过头一天的卡拉宝杯四分之一决赛，克洛普已经决定采用另外一套阵容与维拉交手。

利物浦目前在多条战线都保有争冠可能。特别是在国内联赛，他们将有可能在本赛季结束对于英格兰顶级联赛冠军长达30年的等待。