利物浦17岁小将凯德-戈登签下第一份职业合同

这位本月初年满17岁的边锋，在默西塞德给人留下深刻印象后，已经在他的第一份职业合同上签字

利物浦小妖凯德-戈登已经和俱乐部签下了他的第一份职业合同。

这名边锋在上个月战胜诺维奇的联赛杯比赛中首次亮相，在本周早些时候，他刚刚年满17岁，现在他向俱乐部承诺了自己的未来。

戈登在1月份从英冠俱乐部德比转会到利物浦，在奥地利和法国的季前训练中作为克洛普一线队的一员给人留下了深刻的印象，被认为是球队未来的明星。

在联赛杯对阵诺维奇的比赛中，戈登是三位首发的利物浦年轻球员之一，后卫康纳-布拉德利和中场球员泰勒-莫顿是另外两人。

赛后，克洛普高度评价了这位年轻球员。

他说道：“凯德很好，有很多东西要改进，很多东西要适应，很多东西要学习，但很多东西已经在那里了。”

“我们真的很高兴有他在队中，我们会小心照顾他。我真的很高兴他能在这里，他是个天才。”

“比赛结束后，凯德对我说的第一件事，就是当我想说‘恭喜’时，他说了‘谢谢’。”

“但这没什么好感谢的，他配得上首发。没事的，这些孩子都很好，感谢上帝，他们是我们的孩子。”

在与诺维奇的比赛之前，利物浦助理教练林德斯也赞扬了戈登的天赋。

他说道：“关于凯德，在季前赛之前，我们总是确保我们最优秀的人才比我们提前一周开始训练。”

“他们从U23训练开始，我去了U23训练场地观看，我看到一名球员，他在触球的每一刻都充满激情。”

“他传球的时候，其他球员们好像都不站在那里一样，所以我就对克洛普说‘哇，我们这里来了个新球员’。”

“你可以看到很多这样的边锋，他们现在可以上场比赛。”

“他有进球的能力，他有一种天生的能力，能在门柱之间的禁区里进球，即使是当传中来自另一侧，他也能进球，很少人拥有这样的天赋。”

“他们也许有盘带的技巧，但是他们没有这种欲望去射门和杀入禁区得分。

“在我看来，他是典型的利物浦边锋，因为他有进球能力，有速度。我们真的很喜欢他，我们很高兴他和我们在一起。”

利物浦后卫戈麦斯也对凯德赞不绝口，他说道：“凯德最大的特点就是他看起来很有头脑。这种冷静的心态让他按部就班。”

“他的能力不言自明，但他是个很好的人。在季前赛中，他从容应对一切。

“每次和我们一起训练，他都很用功。他会做一些我在他这个年纪时根本想不到的事情。我向他脱帽致敬，我相信他会继续成就伟业的。

“考虑到他所拥有的平台，他的未来没有上限。”