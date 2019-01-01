利物浦130万镑签下荷兰17岁中卫范登伯格

在击败拜仁、阿贾克斯和埃因霍温之后，利物浦确认了他们今夏的第一笔签约。

利物浦已经确认了他们今夏的第一笔签约，年轻后卫塞普·范登伯格从兹沃勒加盟。

这名17岁的中后卫以130万英镑(合150万欧元/ 170万美元)的首付款来到安菲尔德，此前红军击败了拜仁慕尼黑、阿贾克斯和PSV埃因霍温，签下了这名备受瞩目的荷兰19岁以下国家队球员。

利物浦还同意了价值310万英镑(350万欧元/ 400万美元)的附加条款，一旦范登伯格成为俱乐部一线队的常客，这些附加条款就会生效。

有消息人士告诉够力足球，这些附加条款与英超和欧冠有关，而这笔交易对利物浦的最高成本是440万英镑(合490万欧元/ 560万美元)，这将要求球员首发近350次。

该交易将于7月1日正式完成。

“这是一种奇妙的感觉。”范登伯格告诉利物浦官方网站：“对我来说，这是世界上最大的俱乐部，我的梦想成真了。我真的很兴奋。

“我见识了青训学院的球员会成为怎样的一线队球员。这是难以置信的，特别是当这样的大俱乐部这样做。当然，教练尤尔根·克洛普是一个优秀的人，这是他们成功的原因之一，也是我来到这里的原因之一。我认为这里是我成长的最好地方，我希望能在这里打很多比赛。”

自2018年3月上演成年队首秀以来，范登伯格已经为兹沃勒在荷甲出场22次。他有望在利物浦青训营开始自己的职业生涯，如果能给人留下深刻印象，他有望进入一线队“发展组”。

上赛季从阿贾克斯签下荷兰人基-亚纳·霍弗后，红军在他身上享受取得了巨大的成功。霍弗从U18梯队迅速成长到U23队，今年1月在足总杯第三轮对阵狼队的比赛中，他成为俱乐部历史上第三年轻的出场球员。

利物浦消息人士告诉够力足球，球队对范登伯格和乔·戈麦斯在2015年从查尔顿加盟红军时的看法相似。戈麦斯很快就在布伦丹·罗杰斯的队伍中站稳了脚跟，但是大家都承认范登伯格正在加入一支更成熟的球队，这需要耐心。

利物浦的青训系统将会欢迎一名正印中卫的到来，在这个夏天已经有很多后卫离开了俱乐部。胡安马、康诺·兰道尔、康诺·马斯特森和科里·惠兰都已经被放走，而青少年拉伊塔宁则与福图纳锡塔德签订了四年的合同。

身高6尺3寸的范登伯格希望能在一线队紧凑的季前赛赛程中扮演一些角色，下个月他将随队在美国进行为期八天的访问，这也许能给他提供一个立即在新俱乐部站稳脚跟的机会。