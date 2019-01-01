利物浦队长表态：要像曼城一样多赛事夺冠

利物浦中场很德森热切地希望红军能够像曼城一样，赢下更多比赛的冠军。

周六，利物浦将和热刺的欧冠决赛将在马德里进行，这也是他们自2012年以来首次有机会登顶欧冠，而另一方面，曼城本赛季荣登包括英超冠军在内的国内三冠王。红军队长亨德森表示，自己非常希望队伍能够像曼城一样成功。

“曼城今年获得了3个冠军，这也是我们希望达到的成就，我们不只想得到一个冠军，我们想每年都能赢下更多的冠军。”

“看看曼城，他们从不止步于一个冠军，每个赛季他们都能赢下两三个，而这也是俱乐部应该做的。无论如何，这就是我们的目的。”

尽管利物浦本赛季拿到了97分的英超积分，但曼城还是力压利物浦，登顶英超。不过，亨德森表示，队伍已经在向前看了。在万达大都会体育场，他们会拼尽全力，赢下欧冠冠军。

“我们现在无法改变已成定局的事，但我们能改变决赛中自己要做什么。我觉得大家都沮丧了几天，但足球的变化非常快，所以我们的注意力也转换得很快。现在，没什么比欧冠更重要的了。”

“这对我们来说无疑是非常好的机会，我们也非常想用一座冠军奖杯来犒劳这个赛季。”

“如果我们最终没有夺冠，我们肯定会难过一段时间，但同时，我们也会期待下赛季能够有所进步。”