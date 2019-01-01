利物浦逆转巴萨 荣耀永属阿利森

巴西人以后可以告诉自己的子孙，很久很久以前，红军曾在欧冠赛场疯狂逆转了西超至尊，一举挺进欧冠决赛。

利物浦门将阿利森表示，欧冠半决赛战胜巴塞罗那的壮举，将在6月1日的决赛前“永远”留在他身边。

克洛普的球队在诺坎普球场以3-0的比分输掉了欧冠半决赛的首回合比赛，这让他们在回到安菲尔德之后举步维艰。

然而，令人生畏的默西塞德一直以来都在欧战中颇负盛名，而红军队在第二回合以4-0击败巴萨，晋级决赛，对阵托特纳姆热刺。

在下个月万达大都会球场的最终对决前，阿利森承认，自己在战胜西甲巨人后，依然飘在云端。

“这个美妙记忆将永远伴随着我，我会把这个故事告诉我的孩子们和我的孙子们，”阿利森告诉UEFA。

“我希望大家能通过这个事迹，看见上帝的意愿——那就是获得冠军，这是我们的首要目标。”

巴西门将在去年欧冠中为罗马出战利物浦 ，然后在夏天时高价转会到安菲尔德。

在不同场合感受过利物浦看台的气氛之后，阿利森大力赞赏了球迷们的支持带来的动力。

“难以置信，真是难以置信，”他补充道，“我曾在这里对阵利物浦，我感受过球迷们在球场上给球队带来的力量。他们给对手施加了很大的压力，别的球队要想在这里战胜利物浦并不容易。

“现在我在这里效力，我对我们在欧冠中取得的惊人成就深有感触。我们从失败中发起反击，逆转晋级决赛，这的令人难以置信。

“这是上帝的保佑，以及我们自己的努力和奉献，还有当晚球迷的支持，才实现了这一壮举。”



在英超联赛的首秀赛季中，阿利森一直是利物浦的佼佼者，击败了曼城的埃德森，获得了金手套。

这位26岁的球员在21场比赛中成功零封对手，最终克洛普的球队在一场激动人心的冠军争夺战后仅落后冠军曼城一分。

他会在欧冠决赛中对热刺出场，利物浦希望今年能比去年有所进步，那就是赢下他们的第六个欧洲冠军。