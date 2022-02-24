利物浦迎来史上最强阵容 但柯蒂斯-琼斯因此成为受害者

对于利物浦和克洛普来说，现在是一个前所未有的时代。

以前，红军主帅从未拥有过如此强大的阵容，他从来没有过这么多的选择，这么多的可能性和排列组合。

还有这么多艰难的决定要做。

近年来，利物浦的阵容深度一直被视为他们最大的弱点，但随着我们进入赛季的尾声，它可能被证明是球队失败和成功之间的区别。

而对于克洛普来说，这将带来很多艰难的对话。

"我不确定这是否是最困难的部分，但这是我最不喜欢的部分，"他上周告诉够力足球，当被问及将球员排除在首发名单之外，以及完全排除在比赛日名单之外的困难时。

"当球员们主动给你一个理由时，要将他们排除出名单就很容易，比如在酒吧里呆了三个晚上，或者在酒吧里被人拍到。然后你可以说'你不在这里，你不了解情况'，但我们从来没有这样过这样的事情。”

"到目前为止，这些球员都不应该被排除出名单，所以这并不容易。这是非常困难的，但它仍然是这份工作的一部分。"

当利物浦最近在客场击败伯恩利时，他们在没有乔-戈麦斯、奥里吉、南野拓实或柯蒂斯-琼斯的情况下做到了——这四名球员都被留在了默西塞德。

这四个人都是英超联赛的冠军球员，都为俱乐部做出了重大贡献，无论是本赛季还是之前。自然，所有的人都想上场比赛，并为错过比赛而感到悲痛。

至少，戈麦斯、奥里吉和南野拓实在利物浦的下一场比赛，即欧冠客场对阵国米的比赛中回到了替补席上，而且这三人都在上周末在安菲尔德战胜诺维奇的比赛中登场。

不过，琼斯在这两场比赛中都没有出场，甚至在对阵国米的比赛中也没有出场，当时克洛普可以为球队选入12名替补。

他参加了在安菲尔德对诺维奇的比赛，但只是作为一名观众，当他的队友以3-1的比分获胜，继续对曼城施加压力时，他蜷缩在他的大衣里，坐在替补席上。

他身体健康，可以参加比赛，像往常一样训练，从各方面来看，训练效果也不错。他像其他人一样，渴望参与周日在温布利对切尔西的联赛杯决赛。

如果他错过了决赛，这将是一个重大的打击，即使是对一个以自信著称的球员来说也是如此。

毕竟，几周前他还在首发阵容中，在最近的国际比赛日前后连续五场比赛首发，现在他甚至需要为进入替补名单而奋斗。

对这位年轻的利物浦人来说，这已经是一个停停走走的赛季了。

这始于利物浦对阵奥萨苏纳的最后一场季前友谊赛中遭受的脑震荡，在训练中遭受奇怪的眼伤进一步打乱他的赛季，这使他从10月底开始缺阵了两个月时间。

尽管如此，琼斯还是有一些强有力的表现，并闪耀出个人能力。

他在9月对布伦特福德的比赛中的进球本应为球队赢下比赛，而在欧冠对波尔图的比赛中，他有三次助攻。

最近，在联赛杯半决赛第二回合对阿森纳的比赛中，他表现突出。

但他的最近两次出场都在不到60分钟时就被替换下场，而且凯塔、蒂亚戈、张伯伦、米尔纳和埃利奥特等人都身体健康并在争夺出场时间，琼斯一直是被冷落的那个人。

现在的挑战是他将如何应对这些困难？

"下周他可能有机会首发，"克洛普最近说道。"事情就是这样，所以他要让自己保持一个良好的状态。”

"对我生气，对问题感到失望，但第二天来到训练基地，做最好的自己，让我的决定变得困难，因为如果你在训练中表现下降，这不是一个好的解决方案。”

"那会使它开始向错误的方向发展。"

当然，没有任何迹象表明这种情况正在发生，但克洛普上个月确实透露，他与琼斯就他在球队中的角色进行了长时间的交谈，并谈到俱乐部对他的期望。

他说道："我爱这个孩子，我爱他的潜力，我是他最大的粉丝之一。”

"但我们现在必须真正迈出下一步，并确保他在球场上发挥他的潜力。”

"他很年轻——非常年轻——但从我所看到的东西来看，他的潜力实在是不可思议。因此，我们必须找到一种方法来更经常地展示这一点。

"这就是我们在柯蒂斯的发展中所处的位置。"

然而，几周后的情况可能会告诉我们更多。

对这位21岁的球员来说，这是艰难的几周。现在，他需要展示他的实力，以及他能为这支利物浦队带来什么。