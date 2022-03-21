利物浦足总杯半决赛遭遇曼城 若塔火力全开助红军争夺四冠

萨拉赫可能是利物浦的超级明星，而马内是他们的战士，菲尔米诺是他们的魔术师，路易斯-迪亚斯是他们的新宠。

但如果没有若塔，利物浦究竟会在哪里？

如今，安菲尔德有很多与众不同的球员，但很少有人能像这位葡萄牙国脚那样决定比赛。

人们称他为"滑铲者若塔"不是没有道理的，从利物浦的角度来看，他就是小禁区之王。

周日，克洛普在若塔的进球（他本赛季的第19个进球）后大声说道："多么好的球员，多么棒的小伙子！"

若塔的进球使利物浦击败了诺丁汉森林，进入足总杯半决赛，他们将在温布利大球场与曼城一较高下。

红军的球迷们，如果2月和3月是令人难忘的，那么4月和5月可能是绝对震荡的。球队不喜欢谈论这件事，这也是可以理解的，但四冠王的希望是绝对存在的，克洛普的球队距离不朽功绩还有16场比赛。

在若塔状态如此火热的情况下，他们有机会。有些球员就是有这种诀窍，有能力在正确的时间出现在正确的地方，而若塔绝对是其中之一。一个改变比赛的人，一个赢得比赛的人。

实际上，周日还有另一个赢得比赛的人坐在城市球场的电视演播室里，那就是福勒。若塔如果要与福勒在利物浦的进球纪录相提并论，还有一段路要走，但就他们在禁区内的跑位和本能而言，两人之间有很多相似之处。

"他一直很出色，"福勒告诉ITV体育。"有一些前锋总是回撤，这很好，但他在禁区内做他的工作，这使他成为一个巨大的威胁。"

这是若塔职业生涯中最高产的一个赛季，但引人注目的不仅仅是进球的数量。还有他进球的种类和意义。

本赛季，他有12次在比赛中为红军打进第一球。最近一次就是对诺丁汉森林，他在离比赛结束还有12分钟的时候，将齐米卡斯传中碰进了球门。

克洛普说道："太棒了，说实话，若塔的表现并不特别好，但就像周三在阿森纳一样，就像之前的许多其他比赛一样，是他找到了破解保险箱的密码。”

"如果你要把球传给若塔，那么要确保往禁区里传！"利物浦的一名工作人员开玩笑说道。本赛季若塔的所有进球都出现在18码禁区内。他用右脚进了7个，用左脚进了7个，用头进了5个。在射门方面，他没有真正的弱点。

随着迪亚斯的加入，克洛普突然能够在不影响球队机会的情况下，对他的前场进行切割和改变，随着赛季进入高潮，这很可能在未来几周被证明是有决定性意义的。

然而，在那之前还有一个国际休息日。"我不恨国际比赛日，"克洛普在周日说道，"但国际比赛日让我担心！"

若塔也是其中一个被国家队征召的利物浦球员，他将在周四代表葡萄牙出战土耳其，如果葡萄牙取胜，他们就能在世预赛附加赛决赛中迎战意大利或北马其顿。

他也不是唯一一个有重要比赛的利物浦球员，萨拉赫和马内在埃及对阵塞内加尔的比赛中碰面，南野拓实在日本队接近晋级世界杯正赛，而迪亚斯的哥伦比亚则需要在对阵玻利维亚和委内瑞拉的比赛中创造奇迹。

克洛普希望并祈祷所有球员都能安然无恙地归队。他已经对阿诺德感到担忧，这名后卫由于腿筋受伤而错过了对阵诺丁汉森林的比赛。人们预计他可能会在4月5日对阵本菲卡的欧冠1/4决赛首回合比赛中复出，但阿诺德不会有太多的时间去备战。

利物浦在周日很好地应对阿诺德的缺席，乔-戈麦斯的表现令人钦佩。从现在到五月底，克洛普需要球队的每一个球员，这是肯定的，每个人都要发挥他们的作用。

若塔当然在发挥自己的作用。"他将带领我们走向胜利，"利物浦球迷在诺丁汉森林主场唱道。

最好习惯这首歌，在接下来的几周里，你很可能会经常听到它。