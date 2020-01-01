利物浦赢球埋隐忧 克洛普赛后确认马内肌肉拉伤

这位红军球星在上半场被迫离场，但他的主教练希望情况不会太严重。

主教练尤尔根·克洛普确认，利物浦前锋萨迪奥·马内在周四与狼队的比赛中肌肉拉伤。

这名塞内加尔国脚在第32分钟被替补上场的南野拓实换下，红军凭借罗伯托·菲尔米诺最后时刻的进球勉强取得了胜利。

这个进球使得利物浦在英超积分榜上的领先优势扩大到16分，克洛普希望马内的伤势只是轻微的。

“他不得不离开，这很正常……希望这不是太困难或太糟糕，但我们将观察到明天。”克洛普说。

当被问及是否是肌肉拉伤时，克洛普回答说：“是的，在赛季的这个时候，任何人都可能发生这种事。”

亨德森在8分钟内让克洛普的球队领先，第51分钟，狼队通过劳尔·希门尼斯扳平比分，并在主场控制了下半场的45分钟。

然而，在第84分钟菲尔米诺的进球帮助红军取得了本赛季23场比赛中的第22场胜利。

“他们进了那个球，然后又是一个疯狂的10分钟。在那之后我们得到了一点控制，这很重要。”克洛普告诉BT体育。

“我们拥有的机会是不可思议的。我们至少有四到五次与门将一对一，所以如果我们进球，那么比赛就结束了，而不是1-1。”

“一些时刻可以帮助我们，或者菲尔米诺的天才时刻可以帮助我们。我们没有恐慌，但是我们并没有完全处于我希望我们在1-0领先时所处的状态。比赛的发展对球场上的每个人都有影响。一个人看到了机会，看到了空间，但其他人的心态却不一样。这就是比赛的故事。”

“我们有很多需要提高的地方，但是我们知道如果我们防守的很好……每个人都很努力。我真为孩子们感到骄傲。这是不可思议的。“

“结束的时候就结束了，刚刚好。我们为什么要思考这个问题呢？让我们继续。是很困难的。我们必须找到不同比赛的解决方案，然后我们再看。”

利物浦现在必须为繁忙的一周做准备，周日足总杯对什鲁斯伯里的比赛等着他们，周三他们将回到英超对阵西汉姆的比赛中。