利物浦赢得联赛杯冠军 达格利什与克洛普热情拥抱

在克洛普带领利物浦夺得2022年的联赛杯冠军后，俱乐部传奇达格利什是与他分享这一荣誉的人之一，这位红军名宿在点球大战结束后于温布利大球场和克洛普深情拥抱。

今天凌晨，利物浦和切尔西互射了22脚点球才决定出胜负，在外场球员都主罚过点球之后，两队门将最终不得不直接较量。

利物浦的凯莱赫稳住了心态，切尔西替补登场的门将凯帕射失点球，让利物浦以11-10的比分击败蓝军，夺得球队自2012年以来的首座联赛杯冠军。

达格利什是上一位带领利物浦夺得联赛杯冠军的教练，这位苏格兰人赛后在球员通道内拥抱了克洛普，并问道：“你知道上一次赢得这个冠军的利物浦教练是谁吗？”

达格利什球员时代在利物浦取得了巨大成功，退役后又曾两度执教红军，并在2012年的联赛杯决赛中点球击败卡迪夫城夺冠。

克洛普执教利物浦至今已经赢得5座重要冠军，这包括联赛杯、欧冠、欧超杯、世俱杯和英超，本赛季他们还有机会赢得更多荣誉。

目前利物浦仍在竞争英超冠军，足总杯方面他们进入了第五轮，而在欧冠16强，他们首回合已经客场2-0击败国米，一只脚迈入了8强。