利物浦赢得联赛杯冠军 达格利什与克洛普热情拥抱

Chris Burton
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上一位带领利物浦赢得联赛杯冠军的教练非常渴望与现任利物浦主帅贡献美妙一刻

在克洛普带领利物浦夺得2022年的联赛杯冠军后，俱乐部传奇达格利什是与他分享这一荣誉的人之一，这位红军名宿在点球大战结束后于温布利大球场和克洛普深情拥抱。

今天凌晨，利物浦和切尔西互射了22脚点球才决定出胜负，在外场球员都主罚过点球之后，两队门将最终不得不直接较量。

利物浦的凯莱赫稳住了心态，切尔西替补登场的门将凯帕射失点球，让利物浦以11-10的比分击败蓝军，夺得球队自2012年以来的首座联赛杯冠军。

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达格利什是上一位带领利物浦夺得联赛杯冠军的教练，这位苏格兰人赛后在球员通道内拥抱了克洛普，并问道：“你知道上一次赢得这个冠军的利物浦教练是谁吗？”

达格利什球员时代在利物浦取得了巨大成功，退役后又曾两度执教红军，并在2012年的联赛杯决赛中点球击败卡迪夫城夺冠。

克洛普执教利物浦至今已经赢得5座重要冠军，这包括联赛杯、欧冠、欧超杯、世俱杯和英超，本赛季他们还有机会赢得更多荣誉。

目前利物浦仍在竞争英超冠军，足总杯方面他们进入了第五轮，而在欧冠16强，他们首回合已经客场2-0击败国米，一只脚迈入了8强。