利物浦赛季首败 克洛普+众将：虚心接受

北京时间昨晚，本赛季英超联赛保持不败的利物浦客场意外0-3负于沃特福德，赛后红军主帅及众将接受采访时表现得相当平静。

北京时间3月1日1:30，英超第28轮比赛继续进行，本赛季保持不败战绩的领头羊利物浦做客挑战保级球队沃特福德。最终的比分令人颇为意外，利物浦客场被沃特福德击溃，0-3告负，收获本赛季英超联赛首场败仗。

赛后，红军主帅克洛普和后防领袖范迪克接受了采访，他们均表示失利很正常，将继续前行。克洛普称沃特福德很好地执行了战术，这就是足球。“上半场非常艰苦，很多的二次球争抢。我们掌握球权，但是没有合适的传中机会，没有合适的射门机会。沃特福德的防守组织得非常好，针对这场比赛的准备很完备。”

“我们必须接受这场失利，我们今晚的表现并不好。比赛中我们需要去拼，但赛后要接受结果。即便0-3落后，我们也没有放弃。如果赢球，固然很好，输球时，也要接受。”

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范迪克则对沃特福德的表现印象深刻，“恭喜沃特福德，他们踢得很好。拼抢积极，组织有序，并且收获了3个进球。我们找不到应对的办法，我们还有提升的空间。我们会回去总结，但没必要惊慌。纪录的事情都是媒体们在渲染，我们只需要赢下之后的每一场比赛。”

“接下来，我们将专注于杯赛的较量。我们需要保持谦逊的心态，在下场比赛中继续拼搏。”