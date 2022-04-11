利物浦能否赶上曼城？克洛普在伊蒂哈德的表现证明他仍然相信

好心的球场工作人员在边线上指路，但克洛普却有其他想法。

赛后媒体任务正在召唤他，但天空体育、BBC和其他媒体将不得不等待，他们会理解的。

利物浦主帅有别的地方要先做。一个更重要的地方。

终场哨响后20分钟，克洛普踏上了伊蒂哈德球场，并走向客场球迷区域。

"我在寻找我的妻子！"克洛普后来声称。他没有找到她，但他确实找到了其他2880名眼含热泪的球迷，他们准备表达对他们所爱的人的感激之情；这个人正在使他们梦想成真，并将他们带入生命中最疯狂、最难忘的旅程。

他们仍然相信，他们为什么不应该相信？这场冠军决定战可能最终并没有真正决定什么，但利物浦仍然站在那里。他们所希望的一切仍在那里，诱人而且触手可及。

比赛期间看起来似乎不是这样的，克洛普的球队经历了地狱般的考验，以保持他们四连胜的希望。他们对曼城的2-2平局，可能会成为英超历史上最艰难的一场战斗。

利物浦两次落后，但他们两次站起来扳平比分，通过努力和韧性，以及颇高的质量，他们成功地走到了最后一刻。

两队各拿1分，这自然使曼城继续领跑。曼城知道在剩下的七场联赛中全部获胜就将确保他们在五年内第四次获得英超冠军，他们的赛程看起来很有优势，至少在纸面上来说是如此。

不过，曼城主帅在赛后显得更加沮丧。"我们让利物浦继续存活在争冠行列中，"瓜迪奥拉说道，你知道他是什么意思。

就像10月在安菲尔德，曼城没能将早期的优势转化为三分，而利物浦在一场他们看起来要输掉的比赛中取得了一场平局。

克洛普指出："如果你在生活中没有运气，那么你就完蛋了。”

他知道，在其他时候，斯特林可能会把他的跑动时机安排得更好一些，或者马赫雷斯会做出正确而不是错误的选择。

他知道法比尼奥和蒂亚戈在下半场躲过红牌有点幸运，也知道他的球队可以而且会比今天踢得更好。

他知道，利物浦现在需要的是完美。七场全胜，一场也不能少。曼联和埃弗顿，纽卡斯尔和托特纳姆热刺，阿斯顿维拉、南安普敦和狼队。如果利物浦要想有机会获得队史第20座英超冠军，就必须击败所有这些球队。

"我们在一月份就知道了，"克洛普说道。"我们知道我们必须赢得18场比赛，如果有一场我们可以打平的话，那就是今天。我们打平了，所以现在让我们看看接下来会发生什么。"

普遍认为，利物浦剩下的赛程比曼城更棘手，但他们在过去11场英超比赛中赢了10场，他们应该不惧怕任何人。

曼联和埃弗顿是传统死敌，他们会要求得到尊重，但如果克洛普看了两队上周末在古迪逊公园的交锋，那么他就不会看到什么让他担心的表现。在安菲尔德，利物浦应该能击败这两支球队。

热刺可能是剩下的最艰难的障碍。孔蒂的球队状态正佳，并且拥有哈里-凯恩、孙兴慜和表现出色的库卢塞夫斯基，这些前锋可以给任何球队带来麻烦。请记住，正是热刺在2月份在伊蒂哈德球场击败了曼城，帮助红军回到了争冠行列中。

曼城将期望赢得他们剩下的四场主场比赛——分别对阵沃特福德、布莱顿、纽卡斯尔和阿斯顿维拉——但对利兹联、西汉姆或狼队的客场比赛会有危险吗？毕竟，瓜迪奥拉的球队在本赛季对阵中游球队时几乎总会出现问题。

我们会不会重蹈2018-19赛季的覆辙，当时我们都坐在那里，等待着一个从未到来的转折？在那个赛季，利物浦赢得了他们最后的9场联赛，但还是被14连胜的曼城以1分之差击败了，无缘冠军。

鉴于两支球队今年的水平，尽管欧冠联赛可能会导致球队分心，但如果他们能提供类似的无懈可击的表现，这不会是一个巨大的意外。两支球队都是进入欧冠半决赛的热门，即便曼城本周将前往客场挑战马德里竞技。

无论发生什么，这都将是迷人的。两位令人难以置信的主帅，带领两支令人难以置信的球队，通过七场比赛来确定赢家。这还没有提到下周在温布利举行的足总杯半决赛，或者5月底在巴黎举行的欧冠决赛。

也许现在是时候欣赏我们正在目睹的一切，是时候坐下来享受这两个重量级主帅提供的精彩戏码。如果你不能尊重曼城的水平，如果你不能享受利物浦的水平，那么坦率地说，你关注的是错误的体育项目。

今天这场比赛可能没有给我们带来英超联赛冠军争夺的结果，但这并不是坏事。戏剧性、紧张和危险是足球的本质，从现在到五月，应该会有很多这样的因素。

谁会取得胜利，只有时间会告诉我们。但从克洛普在伊蒂哈德球场的赛后反应来看，利物浦认为他们有超过一半的机会。