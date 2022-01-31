利物浦签下路易斯-迪亚斯：这位4500万英镑的新援会对红箭三侠造成什么影响？

可以说，利物浦签下路易斯-迪亚斯让所有人都感到惊讶。

利物浦对迪亚斯已经关注了一段时间，但关于一月份签下他的说法很快就被俱乐部的消息人士所否定。

当时消息人士的说法是"也许会等到夏天再买"。而事实证明，这笔交易是为现在和将来准备的。

利物浦将支付3750万英镑转会费，加上1250万英镑的浮动条款来签下迪亚斯。

俱乐部表示这些浮动条款被激活也不是问题，因为这意味着迪亚斯在利物浦取得了成功。

迪亚斯被视作一笔与若塔类似的交易，2020年利物浦花费类似的价格签下若塔，自那以后，若塔已经完成了不可能的任务，那就是打破萨拉赫、马内和菲尔米诺的三叉戟构成。

若塔至今为利物浦出场58次，打进27球，他的出场顺位现在已经超过了菲尔米诺，而迪亚斯的到来对红箭三侠——尤其是马内——会有什么样的影响，则令人好奇。

他是马内的竞争对手，还是说替代者呢？

别忘了，马内的合同还有18个月就要到期，虽然关于萨拉赫的续约谈判经常见报，但据够力足球了解，利物浦目前还没有与马内以及他的经纪人展开正式的续约谈判。

25岁的迪亚斯在波尔图和哥伦比亚国家队主要踢左边锋，利物浦在这个时候签下这样一名球员，就显得格外的耐人寻味。

人们预计，利物浦今夏将迎来大变革。体育总监爱德华兹将被他的助手朱利安-沃德替代，许多一线队球员要么即将合同到期，要么进入合同年。

副队长米尔纳预计会离队，奥里吉和南野拓实也一样。

利物浦想要延长萨拉赫的合同，萨拉赫也想留队，但马内、菲尔米诺、凯塔和张伯伦的未来则没有那么明确，而俱乐部也需要对戈麦斯、威廉姆斯等人做出艰难的决定。

去年，红军优先考虑留人，续约了阿利森、阿诺德、范迪克、罗伯逊、法比尼奥、埃利奥特和亨德森，但外界普遍接受一个现实，那就是利物浦需要在未来几年里更新阵容。

关键球员将需要接受挑战，甚至被取代，而且整体的年龄结构需要下调。

迪亚斯、若塔和去年夏天从莱比锡加盟的科纳特都代表了朝这个方向迈出的重要一步，而埃利奥特和凯德-戈登以及周日年满21岁的柯蒂斯-琼斯的成长，为球迷们提供了进一步兴奋的理由。

同时我们也要注意17岁的中场球员斯特凡-巴伊切蒂，自一年前从比利亚雷亚尔加盟后，他已给人留下了深刻的印象。

这就是利物浦的未来，但利物浦的现在呢？也就是说，这次换血手术会有多激烈，今年夏天会不会有大牌球员被牺牲掉？

菲尔米诺最近与巴塞罗那联系紧密，而几乎所有的欧洲豪门都在关注萨拉赫的情况。

在过去的18个月里，马内的状态起起伏伏，但如果俱乐部决定将他出售，他不会缺乏追求者。

取代这些球员中的任何一个，更不用说全部三个，将是一个挑战，特别是在没有瞄准哈兰德和姆巴佩这种绝对精英的情况下。

不过，若塔至少表明，顶替红箭三侠是可能的，克洛普和他的工作人员在利物浦建立的环境可以让有天赋且充满饥饿感的足球运动员取得巨大进步。当然，菲尔米诺、马内和萨拉赫是这方面最好的例子。

迪亚斯当然是个人才，他是一个善用右脚的左边锋，能进球，能创造进球，并以他的职业素养和奔跑能力而闻名。

你可以说，他是克洛普球队的完美人选。

波尔图相信他注定要达到最高水平——消息人士本周末告诉够力足球，利物浦签下了一名"了不起的"足球运动员——他将加入一支在未来几个月里在四条战线上竞争冠军的球队。

他将有资格参加欧冠16强对阵国米的比赛，并且在红军竞争国内荣誉的时候，他能提供强有力的帮助。

热刺的损失肯定是利物浦的收获。这正是他们的怀疑者所要求的：进攻端的阵容深度，以及芬威体育集团在转会市场上展示出雄心。

然而，这笔签约对马内、萨拉赫和其他人意味着什么，还有待观察。