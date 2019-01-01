利物浦签下富勒姆16岁小将埃利奥特

这名16岁的球员有望在周日对阵那不勒斯的比赛中首次代表红军出场，之后他将飞往依云，与尤尔根·克洛普的球队一起参加训练营。

利物浦在确认了富勒姆少年哈维·埃利奥特的到来后完成了今夏的第二笔签约。

埃利奥特在克拉文农场度过了难忘的赛季，成为英超有史以来最年轻的球员。

他有可能在周日的比赛中首次代表红军出场。

签下16岁的埃利奥特在安菲尔德被看作是一个妙招，红军击败了阿森纳、曼城、皇家马德里和巴黎圣日耳曼等俱乐部签下了这名前锋。

但据了解埃利奥特对利物浦的支持足以说服他从西伦敦转会到默西塞德郡。

考虑到埃利奥特的年龄，他要到2020年4月他17岁生日时才能与红军签订职业合同，但这并不能阻止尤尔根·克洛普将他纳入一线队。

富勒姆将会因为埃利奥特的转会而得到一笔可观的补偿费，埃利奥特是富勒姆青训营培养出来的。

埃利奥特被比作加雷斯·贝尔，去年9月，15岁的埃利奥特在对阵米尔沃尔的比赛中替补出场，成为俱乐部有史以来最年轻的球员。

在四月对阵狼队之前，他曾三次在英超联赛中坐上替补席。

在16岁30天的时候，他打破了前富勒姆后卫马修·布里格斯创下的纪录，成为英超最年轻的出场球员。

他最后一次代表富勒姆出场是在一周后对阵纽卡斯尔的比赛中，当时斯科特·帕克的球队已经确定降级。

在周日与那不勒斯的比赛之后，埃利奥特将和克洛普的其他球员一起前往依云参加季前赛最后的训练营。

他们将在本周末返回英格兰，为周日在温布利球场社区盾杯与曼城的比赛做准备。