利物浦的“钻石”埃利奥特将向克洛普证明自己已经准备好进入一线队

这位18岁的球员已经从布莱克本租借归来，他的成长将为利物浦节省数百万的支出。

在利物浦，你总是在学习，尤其是当你选择在萨拉赫旁边吃午餐的时候。

哈维-埃利奥特可以证明这一点，这位少年最近发现，在饮食和营养方面，这位“埃及国王”是多么的敏感。

利物浦的助理教练佩普-林德斯讲述了这一故事，他说道：“他们一起坐在餐厅里，哈维的盘子里有一些面包和水果，萨拉赫问他当天已经吃了多少片面包。哈维回答后，萨拉赫告诉他只吃水果！”

“哈维和我说：‘我一直在从这些球员身上学习！’”

这个故事说明了很多，包括萨拉赫的心态和他作为队友经常被忽视的品质，还有埃利奥特和他想从资深球员那里获取信息的愿望，因为他正在努力成为安菲尔德的一线队主力。

今年4月，埃利奥特才刚刚满18岁，在这方面，时间是站在他这一边的。事实上，埃利奥特已经代表利物浦出场9次，并且是2019-20赛季英超、欧洲超级杯和世俱杯冠军阵容的一员。

不过，这个夏天对他来说还是很重要的。上赛季他被租借到布莱克本并给人留下了深刻的印象，现在的问题是他能否迈出下一步？在即将到来的赛季中，作为一个少年，他能进入克洛普的一线队计划吗？

他当然有足够的天赋，那些和他一起工作过的人也对这个年轻人的态度和努力赞不绝口。一位消息人士称他为“钻石”。

这是一个有天赋的球员，但他想要赢得一切的机会。

埃利奥特最近在接受采访时说道：“我是不会白白得到机会的，我需要为之努力。”

“这取决于我自己；我需要向人们证明我已经准备好了，我需要向主教练证明我已经准备好了，但是我确信我能做到。我期待着挑战。”

利物浦的工作人员已经注意到了埃利奥特这个夏天的不同。他比其他许多同事更早地加入季前训练营，先是和巴里-莱塔斯的U23梯队在柯克比训练了一周，然后和老将们一起前往奥地利集训，他看起来比去年这个时候更瘦、更健康、更敏捷。

克洛普上周说道：“我不得不说，哈维迈出了向前的一步，他看起来身材很好，非常非常健康。”

埃利奥特在周中利物浦对阵斯图加特的30分钟迷你比赛中作为攻击型中场上阵，他的队友包括萨拉赫、马内、米尔纳和刚刚加盟红军的科纳特。

克洛普赛后说道：“我想他从来没有在我们队中踢过这个位置，但他看起来很不错。”

埃利奥特上赛季在布莱克本也取得了不错的数据，尽管布莱克本只是一支中游球队。在进球、助攻和创造机会方面，对于一个如此年轻的球员来说，这是一个令人印象深刻的赛季。

不过，让克洛普和他的员工更感兴趣的是，埃利奥特上赛季首发31次，一共出场42次，而且还在场上扮演了各种不同的角色。

租借是为了学习、发展和提高。埃利奥特在布莱克本确实有所进步，无论是作为一个天然的右翼球员，还是作为一个在场上自由游走的10号球员，还是像他在利物浦对阵斯图加特时那样，在4-3-3体系中作为一个努力奔跑的8号球员。

这些事情对任何一个年轻球员来说都很重要，但对一个希望在克洛普手下经常踢比赛的人来说更是如此。在利物浦，全能性是很重要的，而埃利奥特拥有这一点，另外他还有毋庸置疑的天赋。

他以米尔纳为例，米尔纳和埃利奥特一样在16岁时就开始了自己的职业生涯，但在35岁时仍然很强大。

埃利奥特说道：“他几乎可以胜任球场上的每一个位置，米尔纳的影响力巨大，无论是具体的建议和指示，还是他每天在训练中树立的不屈不挠的标准。”

对于利物浦来说，现在的问题不是埃利奥特是否会成为主力，而是他什么时候会成为主力。他们对俱乐部的一些年轻球员寄予厚望，但没有一个人像埃利奥特一样受到如此期待。

他是皇冠上的那一颗宝石，像阿诺德和柯蒂斯-琼斯一样，他可以在未来为俱乐部节省数百万的引援费用。

正如克洛普最近在谈到利物浦季前训练营的年轻球员时说的那样：“大多数球员在埃利奥特这个年龄时，都没有达到他的高度。”

但请注意，我们需要耐心。埃利奥特仍然需要在边路与萨拉赫、马内和若塔这样的球员竞争，而在中场，克洛普仍然有太多的选择可用。在转会窗口关闭之前，利物浦预计还会引进更多的球员，像利物浦这样的俱乐部很少能等得起年轻球员成长。

但埃利奥特肯定在计划当中，他凭借自己的才华和奉献，把自己放到了这个位置。他最近签下了一份为期5年的新合同，利物浦准备在这个夏天给他一切机会来证明他是现在和未来的一部分。

在季前赛开始不到两周的时候，人们怀疑他能够做到这一点。

而克洛普表示：“你可以看到，去年对他来说真的很好，现在让我们一起迈出下一步。”