利物浦的金童戈登让克洛普看到了未来的希望

在比赛结束时，大家起立鼓掌，还有一个标志性的克洛普的拥抱。

这的确是一次好表现。

在利物浦，人们认为凯德-戈登可以登上世界之巅，你可以理解这种想法。周日在安菲尔德，这名少年向人们展示了他的巨大潜力。

他的第三场职业比赛带来了他的第一个职业赛场进球，而且是一个很精彩的进球，最终克洛普的半主力半青训阵容4-1击败了什鲁斯伯里。

戈登以17岁零96天的年龄成为红军历史上第二年轻的进球者，仅次于本-伍德伯恩，后者在2016年对利兹联进球时比现在的戈登还年轻几个月。

足总杯可能已经今非昔比，但它仍然是一个宣布自己到来的舞台。利物浦上次赢得足总杯冠军时，戈登还在襁褓中，但他的速度和射门让球迷疯狂。

"这就是凯德！"克洛普在赛后的新闻发布会上被问及这位年轻人时笑道。"从射门来看，他已然是一个成年人。"

当然，戈登自从12个月前从德比郡转会到利物浦以来，给人留下了深刻的印象。就像其他在克洛普手下进入到利物浦一线队的球员一样——例如阿诺德、哈维-埃利奥特或柯蒂斯-琼斯——他具有留在一线队的能力。

第一脚触球能力，护球能力，抬头踢球的能力，与队友产生联系的能力。这是一种镇定、清晰和自信的表现，尤其是在禁区内和禁区周围时。

克洛普说道："在这些情况下，他真的很冷静，我不会说在他余下的职业生涯中，在这些情况下他总是会进球，但我很确定更多的时候他会在这种情况下进球，因为这就是他。"

戈登也不是利物浦唯一闪耀的年轻人。对什鲁斯伯里的比赛是利物浦有史以来第四年轻的首发名单，平均年龄只有22岁零187天，但克洛普的孩子们，正如他们经常做的那样，站了出来。

康纳-布拉德利，这位18岁的右后卫，从上半场前半小时的困难中恢复过来，给出了充满热情和目标的表现。这位北爱尔兰国脚参与了利物浦四个进球中的两个，包括戈登的进球，一旦他的身体发育成熟，他将发展成为一名优秀的球员。

19岁的泰勒-莫顿在中场表现出色，而看到另一位本土球员马克斯-沃尔特曼在头45分钟领衔锋线，也是令人振奋的。

莫顿和沃尔特曼在六岁的时候就加入了利物浦的青训营，现在已经和一线队一起在安菲尔德和圣西罗球场亮过相。莫顿赛后说道："我太为沃尔特曼感到自豪了。"

如果这还不能带来微笑，那还有什么可以呢？

21岁的迪克森-邦纳也踢了一场不错的比赛，如果不是什鲁斯伯里守门员的惊人反应，他本可以打进一球。

在下半场，出生于埃塞俄比亚的德国青年国脚弗劳恩多夫首次出场，另一位年轻的利物浦本地球员詹姆斯-诺里斯首次在安菲尔德出场，还有两位青少年——詹姆斯-巴拉基兹和艾萨克-马巴亚——坐在替补席上。"今天有很多非常好的小故事，"克洛普说道。

我们知道，利物浦将需要在未来几年更新和补充他们的阵容，如果他们能够继续从内部拔潜，通过戈登、埃利奥特和琼斯这样的小将对阵容进行补充，那么这将是一个非常美妙的结果。

当然，克洛普很快就指出，即使是像戈登这样有天赋的球员，也还有一些路要走。他说道："他有时间，如果他像迄今为止那样努力工作，那么...”

当然，在未来几周，戈登可能会得到更多的机会。由于萨拉赫和马内离队参加非洲杯，而奥里吉仍然因膝伤休战，利物浦在进攻方面的选择无疑是捉襟见肘的。

预计在与阿森纳的联赛杯半决赛中，我们会看到戈登坐在替补席上，也许在与布伦特福德和水晶宫的英超联赛中也会看到，而他肯定也会在2月初对阵卡迪夫时首发。

不过，这些都是后话了。今天，他可以回顾自己的表现，回顾他在足总杯的梦幻首秀，以及自己穿上利物浦球衣的第一个重要时刻。

这不会是他的最后一次。