利物浦的“完美”中场 维纳尔杜姆几乎不可替代

与荷兰人的合同谈判目前已被利物浦暂时搁置，而他与俱乐部的现有合同将在18个月后到期。

当还是个孩子的时候，维纳尔杜姆梦想成为一位体操运动员，但现在，他却变成了世界上最具适应性的球员之一。维纳尔杜姆对利物浦的价值是毋庸置疑的，他是这支新利物浦的建队元老之一，也是球队中能踢最多位置的球员。不过他却很少被外界注意，也很少得到外界的称赞，但这一切无法抹杀他对球队的重要性。

“太稳定了。”张伯伦在周三2比0战胜西汉姆联后表示，这场胜利也让克洛普的球队外积分榜上的领先达到了19分，维纳尔杜姆和队长亨德森一起帮助利物浦在伦敦奥林匹克体育场“导演”了这场比赛。

在中场领导者的领导下，联赛领头羊几乎不费力气就赢得了自己的第23场胜利，而维纳尔杜姆则参加了全部场次的比赛。考虑到这位29岁球员整个职业生涯中在球场上扮演不同角色的数量，维纳尔杜姆在比赛中的稳定性不言而喻。

其他球队

维纳尔杜姆成长于鹿特丹，曾在球场上担任中后卫和右后卫，在十几岁时，他就闯进了费耶诺德一线队，当时他主打右边锋。在“德奎普”以及后来的埃因霍温和纽卡斯尔联，他得到了进一步的发展，开始打10号位和左边锋，并不断破门得分。在荷甲的最后一个赛季，他总共为埃因霍温打入了18粒进球，而在英超的首赛季，他也打进了11粒联赛进球——在一支降级球队。

在利物浦，维纳尔杜姆的进球之旅一直在继续，他的射程越来越远，射门脚法也有了诸多进步，从很多方面而言，他都是一位终极现代球员的代表。荷兰人是一位球场多面手，能根据球队的足球来调整自己在赛场上的位置。

当你需要一位6号位来帮助防守并伺机发动进攻时，他可以。当你需要一位能够拉开空间、跑动能力出众的8号位球员来保护边路并将球带过中场时，他还是可以。他还曾为利物浦踢过中后卫，也曾被用作在敌营冲锋陷阵的中锋，他的潜力从未被看到过尽头。

“我想说，维纳尔杜姆和菲尔米诺是代表‘利物浦的方式’的尽可能最好的方法，”利物浦助理教练佩普·林德斯在去年表示。“因为我们需要这种能在球场上负责一切的球员。”

“维纳尔杜姆是一位可以在极短时间内于后场拿球摆脱并将球送至进攻三区的球员，他能够把球传出去，同时又能和边路队友配合， 将球做入禁区或者积极前插，在射门区域，他能够用头球，也可以直接射门。”

“他还在学习之中，足球是一项你永远不能停止学习以成为更好球员的运动。我认为他很好地代表了我们对球员的要求。”

除了助教，利物浦主帅克洛普也是维纳尔杜姆的超级粉丝，他曾在十月份表示：“维纳尔杜姆是完美中场球员吗？是的，从技术上来说，这是百分百的，他拥有着你需要的一切，他对球队的重要性显而易见。”

不过，不那么明显的是，为什么利物浦还没与合同进入最后18个月的维纳尔杜姆完成续约，尤其是从目前的情况来看，没有任何迹象表明他会与红军签下一份续约合同。

除了拉拉纳和克莱因，这两人的合同将在今夏到期，利物浦剩余的一线队球员和俱乐部都有着长期合同在身，我们可以说，稳定才是红军的名字，而并非不确定。

根据够力足球目前的了解，与维纳尔杜姆的续约谈判已暂时被利物浦搁置。毫无疑问，克洛普希望维纳尔杜姆能够留队，有利物浦的消息人士表示，俱乐部对当前的情况感到轻松，但接近这位球员的消息人士则表示目标能够透露的消息还很少。

在本周早些时候，当他被问及合同问题时，维纳尔杜姆的回答同样很谨慎：“我想要什么条件？这很难说，这取决于禄口想要什么以及当时的情况，我们只能拭目以待。”

当然，他承认安菲尔德“就像家一样”，即使他的未来有着很多不确定性，也不会对球场上的表现造成影响。以这支英超最稳定球队中，他同样是最稳定的球员之一。对阵西汉姆联的比赛是他本赛季的第31次出场，在本赛季的24场联赛中，维纳尔杜姆首发了23次，在过去的三个赛季，他总共为红军披挂上阵了139次。

除了球场内的稳定表现，维纳尔杜姆还是利物浦更衣室内的领袖之一，当克洛普在上赛季要求自己的手下投票选出第三、第四队长时，维纳尔杜姆和他的荷兰队友范迪克成功当选。维纳尔杜姆并不喧闹，他是一位依靠行动而并非言语的领导者。梅尔伍德训练基地的一位消息人士坚称，维纳尔杜姆的左脚水平“荒谬可笑”，而他那永恒的微笑却掩盖了他高度竞争的天性。

他的敏锐和技术，他过去在进攻中的表现仍然存在于我们的记忆中。谁能忘记他上赛季在对阵伯恩茅斯时的灵巧吊射，谁能忘记他在欧冠半决赛中让三位巴萨球员丧命的“再见”时刻呢？而在近期，在面对足坛转会费最高的后卫马奎尔时，他在中圈穿裆将其过掉的画面同样令人着迷。

不过，进球和助攻并不能定义维纳尔杜姆，他在比赛中无所不在，而不是只在一方面起到作用。从数据方面来看，他并没有主宰任何一处，但他却在所有地方都表现出色，抢断、拦截、跑动、控球并赢得比赛，也许最重要的事，他对教练命令的执行力。

利物浦球迷希望他能继续这样在球队效力几个赛季，维纳尔杜姆也许不是世界上罪耀眼的球员，但要换掉这位红军的5号，恐怕要花费一笔不菲的费用。