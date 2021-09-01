利物浦的夏季转会窗：主要是续约，但红军做得是否足够好？

夏季转会窗过去了，利物浦没有任何压哨签约，球迷们对俱乐部高层缺乏行动表示不满

好了，该专心踢足球了。

周二，转会窗口“砰”的一声关闭，为这个令人瞩目的夏天画上了句号，这个夏天充斥着各种猜测、戏剧性事件和人们记忆中一些最引人注目的转会。

对于利物浦来说，就像近年来的情况一样，这是一个相当平淡的关窗截止日。随着时间的流逝，安菲尔德没有任何新球员到来，甚至离开的人也很少。

红军在这个夏天只买了一位新球员，那是五月份就敲定的科纳特。

与此同时，维纳尔杜姆、沙奇里、格鲁伊奇和哈里-威尔逊等球员则离开了球队。

相反，利物浦更关注的是留住球员，许多关键球员都签了新合同，其中包括队长乔丹-亨德森，以及有些令人惊讶的后卫纳特-菲利普斯，这是转会截止日当天利物浦仅有的新闻。

至少利物浦在本赛季开局强劲，他们在前三场比赛中拿下了7分。然而，今年夏天他们是否在市场上做了足够的工作，还有待观察。

引援

理论上，科纳特的到来应该能解决利物浦的一个大问题。利物浦急需一名中后卫，从3600万英镑的转会费中可以看出，这位22岁的球员很有潜力。

科纳特至今还没有为利物浦登场，但应该很快会有上场时间，因为马蒂普、范迪克和戈麦斯都在长时间的伤病停赛后恢复了最佳状态。科纳特被认为是一笔面向未来的签约，但他也可以立即对球队产生影响。

令人惊讶的是，利物浦在维纳尔杜姆离开后并没有签下新的中场球员，而是更愿意让18岁的哈维-埃利奥特在一线队担任更重要的角色，并选择继续信任纳比-凯塔和张伯伦等人。

有报道称，利物浦考虑过引进另一名莱比锡球员萨比策，但这位奥地利人最终加盟拜仁慕尼黑，南安普顿队长詹姆斯-沃德-普劳斯也在红军的关注列表中，但利物浦最终没有出手。

在进攻端方面，像西汉姆的博文、沃特福德的萨尔和莱斯特城的巴恩斯都没有得到红军的进一步追求，利物浦本赛季主要将依靠他们的四名主力前锋，而南野拓实和奥里吉则是不太令人信服的替补。

离队

威纳尔杜姆在六月份自由转会加盟巴黎圣日耳曼，他的离开将给克洛普的阵容留下最大的空缺。

荷兰人在过去的5个赛季里参加了近250场比赛，他的耐力、位置多样性以及他的实力都将被人们所怀念。

沙奇里在转会窗即将结束时加盟里昂，利物浦同意了一份950万英镑的报价，他的位置应该会被埃利奥特取代。无论如何，这位瑞士球星已经明确表示了他想离开的愿望。

一般来说，其他离队的球员都是没有一线队机会的球员。在租借多年后，威尔逊和格鲁伊奇都离开了红军，利物浦在这两人身上收获2350万英镑转会费，加入柏林联合的阿沃尼伊也为红军带来了650万英镑的转会费。

利亚姆-米拉尔以130万英镑加盟巴塞尔，卡米尔-格拉巴拉以300万英镑加盟哥本哈根，而里斯-威廉姆斯（斯旺西）、本-戴维斯（谢菲尔德联）、本-伍德伯恩（哈茨）、亚当-刘易斯（利文斯顿）、塞普-范登伯格（普雷斯顿）、杰克-凯恩（纽波特）、路易斯-朗斯塔夫（女王公园）和莱顿-克拉克森（布莱克本）也租借离队。

续约

这个夏天利物浦的主要焦点，毫无疑问，是留住球员，俱乐部已经给许多球员开出了新合同。

阿诺德、罗伯逊、法比尼奥、阿利森、范迪克和亨德森都签署了新的长期合同，与此同时，与萨拉赫的续约谈判正在进行中。

凯塔和张伯伦，以及马内和菲尔米诺，现在的合同都只剩下2年。

综合评估：C

和去年夏天一样，利物浦的困扰在于他们可能还缺一到两名球员。

那时候是防守，但这次他们需要的是进攻，对吧?

利物浦的阵容依然强大，他们在中后场有出色的替补——虽然这取决于马蒂普、凯塔和张伯伦等球员能否长时间保持健康，以及蒂亚戈和齐米卡斯等球员能否在本赛季造成比上赛季更大的影响。

缺少多一名能够改变比赛的前锋可能会让利物浦付出代价，尤其是在本赛季红军有多名球员需要在中途离队去参加非洲国家杯的情况下。克洛普对南野拓实的信心存疑，而奥里吉的状态已经直线下降了两年。

埃利奥特应该会成长为一颗明星，柯蒂斯-琼斯的潜力在某些方面仍然被低估，而16岁的凯德-戈登是一个值得关注的球员，但利物浦在阵容深度方面比起他们的竞争对手还是有所缺乏。

这是否会让他们在本赛季付出代价还有待观察。但这就是我的担忧。