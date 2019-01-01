利物浦球迷初识哈维 惨败那不勒斯后心有余悸

在周日默雷菲尔德进行的季前赛中，红军遭遇了四场比赛中的第三场失利。

当利物浦球迷看到未来的那一天，对现状的担忧开始增加。

红军在周日给了埃利奥特首秀的机会，但这就是好消息开始和结束的地方。他们在爱丁堡著名的默雷菲尔德球场0比3惨败给那不勒斯，这丝毫没有表明这支新科欧冠冠军已经为新赛季做好了准备。

就像他们最近的美国之旅一样，克洛普的球队几乎在每一个位置都显得捉襟见影。他们在进攻上缺乏质量和突破能力，在防守上看起来很犹豫，也许最引人注目的是，他们在体能和锐利度上远远低于他们的水平。克洛普说：“我们有一周的时间来恢复一些活力。”

担心吗?。离新赛季还有不到两周的时间，利物浦将在下周末的社区盾杯中迎战曼城。如果他们想要做好迎接挑战的准备，下周在法国的训练营是至关重要的。

当然，他们不会恐慌，也不应该恐慌。但这样的结果只会放大要求克洛普在8月8日转会窗口关闭前进入转会市场买人的呼声。

目前看来，他们在上个赛季阵容的基础上只有加入了16岁的埃利奥特和17岁的塞普·范登伯格。克洛普称像张伯伦、拉拉纳和布鲁斯特这样的球员是“新签入的球员”，但目前还没有证据表明利物浦变得更强大。特别是他们没那么快等到三箭头的回归。

他们中的两位，菲尔米诺和萨拉赫，将在周一埃维昂训练营开始前回来报到，还有首发门将阿里森。他们的出现，以及即将伤愈复出的沙奇里和凯塔，将是最受欢迎的。如果利物浦这个夏天看起来不像利物浦，克洛普可能会说，那是因为他们不像。他说：‘’好消息是，如果对手现在分析我们，他们会认为‘容易对付’但下周我们就会变成另一种动物了。”

他至少在下半场给了埃利奥特第一次尝试的机会。名来自富勒姆的少年终于在当天早些时候得到了确认，在这里，他身穿67号球衣，在比赛还剩12分钟时替下法比尼奥，比分为0比3。

他能带来什么影响？

答案是，至少在球场内有一呐喊声。球迷们都很期待这位5月份成为英超历史上最年轻新秀的男孩，并对他成熟的天赋赞不绝于耳。克洛普说：“这就是他来这里的原因，他可以选择去任何地方，但是他想成为利物浦的一员。他显然是一个非常有天赋的球员。”

他直接融入到比赛中，要求拿球，在与布鲁斯特配合后，他为球队赢得角球而获得了热烈的掌声。他的下一个触球同样是十分坚决，给同时上场的范登伯格一个缓冲的凌空传球。之后，他在20码外射门，那记左脚射门越过了横梁。他可能是一个小孩子，但显然没有表现出缺乏自信。

利物浦阵中的年轻球员总是会得到支持，这是正确的——亚当·刘易斯、基亚纳·霍弗和博比·邓肯在下半场也上场了——但是现在人们对红军一线队阵容的实力有合理的担忧。萨拉赫、马内、菲尔米诺、范迪克或罗伯逊的受伤会让克洛普的球队暴露在曼城眼前，而他们这个主要对手则没有这样的情况。

也许这是一个不公平的比较，考虑到联赛冠军无与伦比的消费能力。利物浦的前进必须更有组织性，但是像范迪克，阿利森，法比尼奥和萨拉赫这样的大签约所带来的影响不容忽视。安菲尔德并不穷，2月份他们宣布了创纪录的利润和营业额。这不是为了钱而花钱，而是给自己最好的成功机会。

现在，很多球迷担心利物浦在这方面错过了一个机会。

他们是否正确，只有时间能证明。