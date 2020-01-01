利物浦王牌 门将中的梅西：你所需要只有阿利森

在巴西人因伤缺阵期间，尤尔根·克洛普的球队表现得很好，但是自从他回到球队后，球队又上升了一个层次。

很长一段时间以来，安菲尔德第一次陷入沉默。

利物浦在半小时内轻松地取得了3-0的领先。然后阿利森倒下了。这是一个无关紧要的事件，守门员在门前踢了一个球门球后突然停了下来。

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红军的队医立刻被召入场内，因为巴西人抓住了他的右腿。在替补席上，阿德里安在那周早些时候被签下，为最意想不到的首次亮相开始做准备。阿利森离开赛场时，全场爆发出热烈的掌声，但明显可以看出他感到了疼痛和不适。

那是在8月，英超赛季才刚刚开始39分钟。利物浦以4-1击败诺维奇，但人们的情绪是忧虑的。甚至于尔根·克洛普也承认，阿利森的受伤给他的球队的胜利投下了“巨大的阴影”。

尽管社交媒体上经常有跟腱断裂的传言，但扫描结果显示的却是小腿肌肉撕裂。在10月20日1-1战平曼联之前，阿利森不会再上场。

这要归功于阿德里安，也要归功于利物浦全队的出色表现，他们以这种方式度过了那段时间。在没有阿利森的情况下，红军赢得了所有的七场联赛，拿下了欧洲超级杯，并在联赛杯中取得了晋级。只有那不勒斯在冠军联赛中战胜了他们。

然而，自从他回归以来，利物浦经历了很多。

他们现在是世界冠军，进入了欧冠16强和足总杯第五轮。他们在英超联赛中领先22分;在老特拉福德的平局是他们整个赛季唯一一次失分。

与此同时，阿利森强调了他作为联盟最佳门将的地位。令人难以置信的是，在12月7日之前他还没有失球过，现在他有9次失球，使他与迪恩·亨德森和尼克·波普并列金手套榜榜首。

他在罗马的前教练罗伯托·内格里索罗曾将他描述为“守门员中的梅西”，在安菲尔德几乎没有人会不同意。利物浦在签下他的时候就知道他的表现很好，但是他的状态让克洛普和他的队友们留下了深刻的印象。

“他让困难的事情看起来很容易，”前红军门将克里斯·柯克兰说。“他所做的一切都是冷静的，在掌控之中。毫无疑问，他是世界上最好的。”

奖牌和奖项越来越多。阿利森在去年6月赢得了冠军联赛，6周后又赢得了美洲杯。今年8月，他被评为欧足联冠军联赛赛季最佳门将，接下来的一个月，他又获得了国际足联(FIFA)最佳门将奖。他以一场关键的表现结束了2019年，利物浦在卡塔尔赢得了世俱杯。

“你所需要的就是阿利森，”克洛普在2-1战胜墨西哥球队蒙特雷的半决赛后开玩笑说。据消息人士透露，他曾在梅尔伍德附近用嘎嘎女王电台的曲调唱过这首歌。

这一点也不奇怪。

只要看一眼统计数据就可以看出阿利森

影响力有多大。利物浦在2018年为这名27岁球员向罗马支付的6500万英镑(8400万美元)看起来已经很划算了。别管那些零封，看看下面的数据吧。

本赛季，阿利森每过244分钟失一球，是英超历史上最好的。自11月23日以来，他在过去27次射门中已经救下了26次，只有狼队的劳尔·希门尼斯在联赛中找到了破解他的十指关的方法。

在扑救比例方面，他让同行相形见绌。阿利森的比例为86.96%，高于埃德森(66.15%)、小舒梅切尔(71.43%)、德赫亚(69.15%)和凯帕(55.56%)。

这个赛季，几乎77%的扑救阿利森是在禁区内完成的。相比之下，埃德森的数据是64.71%，而而德赫亚的则是60.32。而值得注意点是，他在本赛季里还没有被禁区以外的射门击败过。

不仅扑救很完美，阿利森的脚法也很好。上个赛季，他的传球次数比英超其他任何一个门将都要多，而这一次，他的传球正确率高达83.37%，仅次于埃德森。

此外，他已经参与了不少于5个利物浦进球的建设——最令人难忘的是上个月在对阵曼联的比赛中，他为穆罕默德·萨拉赫的进球送上了助攻。

他的出球和冷静让利物浦以一种前所未有的方式控制了比赛。

“他和周围的任何人一样优秀，”利物浦历史上获得最多荣誉的门将雷·克莱蒙斯说。“他是我们这么多年来最好的球员。”

很快，阿利森将步克莱门斯的后尘，成为联赛冠军和欧洲杯冠军。当他这样做的时候，他在利物浦历史上的地位将会得到保证——如果不是已经这样的话。