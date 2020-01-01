利物浦注意了 曼城和切尔西定必卷土重来

红军今晚有望加冕冠军，但他们在2019-20赛季的辉煌将迫使那些花钱大手大脚的对手在下赛季提高他们的比赛水平。

所以，所有的目光都集中在斯坦福桥。

情况很简单。如果曼城不能击败切尔西，尤尔根·克洛普的球队将在今晚获得英超冠军。30年后，等待几乎要结束了。

几乎。

其他球队

克洛普知道，曼城会再次回归。下次会更强大。

“当我看他们的比赛时，我唯一意识到的是‘怎么可能有人比这支球队领先20分?!’”他在周二利物浦4-0大胜水晶宫的比赛前说：“实际上，这是不可想象的。”

克洛普对曼城的尊重是绝对的。瓜迪奥拉的球队可能落后红军23分，在积分榜上距离中游比榜首更近，但他们仍然是一支胜利的球队；一支由特殊球员组成的特殊球队，还有一名特殊的教练。

联赛杯已经是囊中之物，他们是卫冕足总杯的最大热门，也很有希望争夺欧冠。上个赛季他们是国内三冠王，而这次他们又将迎来一个充满奖杯的赛季。

利物浦不仅能够跟上这样一支球队的步伐，而且能够以如此惊人的方式超越他们，这是他们莫大的荣耀。曼城在本赛季第二场联赛主场战平热刺的比赛中丢了分，此后就再也没办法追上。在31场比赛中取得28胜的红军，已经在夕阳下扬帆而去。

这就是利物浦所设定的标准。然而，克洛普知道，不仅是任何一支球队，即使是像他这样有紧迫感的球队，都很难保持这样的标准，而且红军的统治地位将迫使那些落后的球队重新评估、重建和回归。

俗话说，水涨船高。

曼城的实力如此之强，让人无法想象他们这个赛季如此不稳定。瓜迪奥拉的球队在进球上超过了利物浦，并在几场比赛中展现了毁灭性的才华，但令人惊讶的是，他们曾连续三轮不胜。

他们在主场和客场都输给了狼队和曼联，没能找到击败热刺的方法，被排名垫底的诺维奇击败，在对阵纽卡斯尔和水晶宫的比赛中都丢分。这是非常不瓜迪奥拉的。

今年夏天，阿提哈德肯定会发生变化。瓜迪奥拉将寻求填补防守的漏洞，这破坏了他的球队出色的进攻。他们至少会签下一名大牌中后卫，并寻找萨内的替代者。即使是欧冠的禁赛也不会抑制曼城的支出。

与此同时，切尔西提供了一个有趣的次要情节。弗兰克·兰帕德的球队本赛季还没能向冠军发起挑战——他们落后利物浦35分，落后曼城12分——但比赛中有一种感觉，那就是蓝桥正在发生什么事情。

兰帕德正在组建一支令人印象深刻的年轻队伍，在经历了转会禁令后，切尔西突然看起来准备花钱了——而且是大笔花钱。

他们已经从阿贾克斯得到了齐耶赫，而从莱比锡得到的维尔纳对他们来说意义重大。

切尔西似乎并没有这样的担忧。兰帕德希望在夏天结束前引进莱斯特城和英格兰的左后卫本·奇尔韦尔和勒沃库森的明星凯·哈弗茨。这两名球员，像维尔纳一样，在过去被利物浦密切关注。

再加上恩戈洛·坎特、若日尼奥、塞萨尔·阿兹皮利奎塔和马特奥·科瓦契奇，以及新星梅森·芒特、里斯·詹姆斯、卡勒姆·哈德森-奥多伊、塔米·亚伯拉罕和克里斯蒂安·普利西奇，切尔西从阵容上看比大多数球队都要好。

八月在伊斯坦布尔的欧洲超级杯上，他们以令人印象深刻的表现吸引了利物浦的注意，而在三月，他们在斯坦福桥淘汰了利物浦——尽管是在克洛普频繁轮换的夜晚。

但如果他们想要挑战冠军，他们还需要更多，因为过去四个赛季的英超联赛表明门槛已经显著提高。

切尔西在2016-17赛季以93分赢得联赛冠军，曼城在第二年创造了100分的新纪录，然后在上个赛季以98分击败了97分的利物浦。本赛季到目前为止，利物浦在93分中只丢了7分，从他们对水晶宫的胜利来看，他们仍然一如既往地渴望胜利。

稳定为王。这就是为什么克洛普的球队到目前为止遥遥领先；也是为什么曼城、切尔西和其他球队在拆开他们的圣诞礼物之前就已经是失败者了。

联盟的领头羊并不总是闪闪发光，但他们总是能找到获胜的方法。当其他人睡觉时，利物浦人完成他们的工作。当他们闪耀光芒时，没有人能与之匹敌。

但现在，他们的挑战者肯定会觉醒。也许就是下个赛季穿着蓝色衣服的球队。