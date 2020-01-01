利物浦注意了 曼城和切尔西定必卷土重来
所以，所有的目光都集中在斯坦福桥。
情况很简单。如果曼城不能击败切尔西，尤尔根·克洛普的球队将在今晚获得英超冠军。30年后，等待几乎要结束了。
几乎。
克洛普知道，曼城会再次回归。下次会更强大。
“当我看他们的比赛时，我唯一意识到的是‘怎么可能有人比这支球队领先20分?!’”他在周二利物浦4-0大胜水晶宫的比赛前说：“实际上，这是不可想象的。”
克洛普对曼城的尊重是绝对的。瓜迪奥拉的球队可能落后红军23分，在积分榜上距离中游比榜首更近，但他们仍然是一支胜利的球队；一支由特殊球员组成的特殊球队，还有一名特殊的教练。
联赛杯已经是囊中之物，他们是卫冕足总杯的最大热门，也很有希望争夺欧冠。上个赛季他们是国内三冠王，而这次他们又将迎来一个充满奖杯的赛季。
利物浦不仅能够跟上这样一支球队的步伐，而且能够以如此惊人的方式超越他们，这是他们莫大的荣耀。曼城在本赛季第二场联赛主场战平热刺的比赛中丢了分，此后就再也没办法追上。在31场比赛中取得28胜的红军，已经在夕阳下扬帆而去。
这就是利物浦所设定的标准。然而，克洛普知道，不仅是任何一支球队，即使是像他这样有紧迫感的球队，都很难保持这样的标准，而且红军的统治地位将迫使那些落后的球队重新评估、重建和回归。
俗话说，水涨船高。
曼城的实力如此之强，让人无法想象他们这个赛季如此不稳定。瓜迪奥拉的球队在进球上超过了利物浦，并在几场比赛中展现了毁灭性的才华，但令人惊讶的是，他们曾连续三轮不胜。
他们在主场和客场都输给了狼队和曼联，没能找到击败热刺的方法，被排名垫底的诺维奇击败，在对阵纽卡斯尔和水晶宫的比赛中都丢分。这是非常不瓜迪奥拉的。
今年夏天，阿提哈德肯定会发生变化。瓜迪奥拉将寻求填补防守的漏洞，这破坏了他的球队出色的进攻。他们至少会签下一名大牌中后卫，并寻找萨内的替代者。即使是欧冠的禁赛也不会抑制曼城的支出。
与此同时，切尔西提供了一个有趣的次要情节。弗兰克·兰帕德的球队本赛季还没能向冠军发起挑战——他们落后利物浦35分，落后曼城12分——但比赛中有一种感觉，那就是蓝桥正在发生什么事情。
兰帕德正在组建一支令人印象深刻的年轻队伍，在经历了转会禁令后，切尔西突然看起来准备花钱了——而且是大笔花钱。
他们已经从阿贾克斯得到了齐耶赫，而从莱比锡得到的维尔纳对他们来说意义重大。
切尔西似乎并没有这样的担忧。兰帕德希望在夏天结束前引进莱斯特城和英格兰的左后卫本·奇尔韦尔和勒沃库森的明星凯·哈弗茨。这两名球员，像维尔纳一样，在过去被利物浦密切关注。
再加上恩戈洛·坎特、若日尼奥、塞萨尔·阿兹皮利奎塔和马特奥·科瓦契奇，以及新星梅森·芒特、里斯·詹姆斯、卡勒姆·哈德森-奥多伊、塔米·亚伯拉罕和克里斯蒂安·普利西奇，切尔西从阵容上看比大多数球队都要好。
八月在伊斯坦布尔的欧洲超级杯上，他们以令人印象深刻的表现吸引了利物浦的注意，而在三月，他们在斯坦福桥淘汰了利物浦——尽管是在克洛普频繁轮换的夜晚。
但如果他们想要挑战冠军，他们还需要更多，因为过去四个赛季的英超联赛表明门槛已经显著提高。
切尔西在2016-17赛季以93分赢得联赛冠军，曼城在第二年创造了100分的新纪录，然后在上个赛季以98分击败了97分的利物浦。本赛季到目前为止，利物浦在93分中只丢了7分，从他们对水晶宫的胜利来看，他们仍然一如既往地渴望胜利。
稳定为王。这就是为什么克洛普的球队到目前为止遥遥领先；也是为什么曼城、切尔西和其他球队在拆开他们的圣诞礼物之前就已经是失败者了。
联盟的领头羊并不总是闪闪发光，但他们总是能找到获胜的方法。当其他人睡觉时，利物浦人完成他们的工作。当他们闪耀光芒时，没有人能与之匹敌。
但现在，他们的挑战者肯定会觉醒。也许就是下个赛季穿着蓝色衣服的球队。