利物浦未来计划的一部分 奥利奇与红军续约

这名比利时国脚之前的合同在2020年夏天到期，但是现在他将继续留在安菲尔德。

迪沃克·奥利奇与利物浦签订了一份新的长期合同，结束了人们对他未来的猜测。

红军的冠军联赛英雄已经进入了他目前合同的最后一年，但是现在他已经签署了一份延长合同，这将使他在可预见的未来继续留在安菲尔德。

消息人士告诉够力足球，在奥利奇的新合同中不会有任何解约条款，利物浦将这名24岁的球员作为他们未来计划的一部分。

够力足球了解到，利物浦在一月份和今年夏天早些时候，已经接到了来自欧洲俱乐部关于潜在转会的询问。勒沃库森、罗马和塞维利亚都有兴趣签下这位比利时国脚。

狼也保持着敏锐的嗅觉。去年夏天，奥利奇有机会以超过2000万英镑(2500万美元)的价格加盟莫里纽克斯，但他选择留下来，为自己在默西塞德郡的位置而战。

尽管他直到11月才代表克洛普的球队出场，但在红军接下来的成功中扮演了重要的角色。

在6月战胜热刺的欧冠决赛中，他打入了决定性的一球，在此之前，他在对埃弗顿、纽卡斯尔和巴塞罗那的比赛中也打入了关键进球。他在各项赛事中共出场20次，进球7次。

奥利奇在周一回到梅尔伍德向球队的季前赛报道，并将在周四客场对阵英甲球队特兰米尔流浪者的比赛中出场，这将是利物浦今夏的首场季前赛比赛。

克罗普有望给一些年轻球员在普莱顿公园球场的比赛中留下深刻印象的机会，新签约的塞普·范登伯格也有望出现在场上。

多产的18岁以下球员博比·邓肯和保罗·格莱采尔，以及亚当·刘易斯、本·伍德伯恩和柯蒂斯·琼斯也将入选。

与此同时，红军希望在本周完成与富勒姆16岁攻击型中场哈维·埃利奥特的签约。

够力足球已经被告知这位英格兰U17国脚已经来到默西塞德郡为他的转会做最后的冲刺，尽管他要到明年4月满17岁后才能和利物浦签下一份职业合同。

和范登伯格一样，最初在梅尔伍德训练，并在23岁以下青年队打比赛，希望日后能够进入一线队。

利物浦在激烈的竞争中争取到了这名少年，曼城、巴黎圣日耳曼和皇家马德里都曾对他表示了兴趣。

埃利奥特是英超历史上最年轻的球员，他在5月份代表富勒姆出战狼队时才16岁零30天。