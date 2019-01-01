利物浦有意阿森西奥 皇马标价八千万

据西班牙媒体报道，利物浦已经了解到他们必须至少支付8000万英镑才能在今夏签下皇家马德里球星阿森西奥。

据西班牙媒体报道，利物浦已经了解到他们必须至少支付8000万英镑才能在今夏签下皇家马德里球星阿森西奥。

二月份有消息称皇家马德里准备在夏天出售23岁的阿森西奥，这引起了一些顶级俱乐部的注意。

利物浦显然对阿森西奥可能以1.31亿英镑(1.5亿欧元)的价格出售的报道有所警觉，曼联也对阿森西奥感兴趣。

ESPN最近表示，尤尔根·克洛普可能会恢复他们对这位西班牙国脚的追逐，阿森西奥可能会抓住在德国人手下踢球的机会，帮助他的职业生涯进入下一个阶段。

现在，据《阿斯报》报道，西甲豪门已经为阿森西奥开出了8000万到8800万英镑的要价，齐达内明确表示，他不是他们2019- 2020赛季计划的主要部分。

皇家马德里在这个夏天已经花费了近3亿英镑，引进了攻击型球员埃登·阿扎尔，卢卡·约维奇和罗德里戈，齐达内决定阿森西奥可以在这个夏天以合适的价格离开。

有几家媒体报道利物浦主帅克洛普希望在今年夏天换下沙奇里，由于缺少稳定的比赛时间，这名瑞士国脚可能会离开安菲尔德。

去年夏天，克洛普确实考虑过签下一名进攻型中场，但在最后一刻，里昂的纳比尔·费基尔的转会失败了。