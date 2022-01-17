利物浦最糟糕的噩梦成真：芬威集团今夏必须投资 结束对萨拉赫和马内的依赖

没过多久，厄运和阴霾就来了，不是吗？

当周四晚上安菲尔德球场的终场哨声响起时，#FSG滚出#的话题在推特登上热搜，利物浦球迷在这个社交平台上发泄着他们对俱乐部老板的恼怒。

你可能会想，在主场打平阿森纳真的有那么糟糕吗？

当然，克洛普和他的球员们在联赛杯半决赛第一回合的比赛后，语气还是比较乐观的。

"现在只是半场结束，"克洛普在赛后的新闻发布会上说道。

范迪克则表示："下周在伦敦，一切都会好起来的。"

虽然要向不看好利物浦六年来首次进入国内杯赛决赛需要一定的勇气，但最近一段时间利物浦球迷对球队的悲观态度是有理由的。

简单地说，利物浦球迷开始担心历史正在重演，他们长期以来对投资和球队阵容深度不足以及过分依赖某些球员的担心正在成为现实。

过去的一个月对克洛普的球队并不友好。自从12月16日在安菲尔德击败纽卡斯尔以来，利物浦已经进行了六场比赛，他们唯一在90分钟内获胜的比赛是上周日在足总杯中击败英甲的什鲁斯伯里。

他们在英超联赛中已经丢掉了7个宝贵的积分，而且在周四，他们没能战胜严重耗损的阿森纳，在扎卡被红牌罚下后，利物浦有四分之三的时间面对的是少一人作战的枪手。

这值得担心吗？你不得不承认这值得，尤其是上个赛季的事情仍然让人记忆犹新。

还记得吗，利物浦在去年圣诞节期间排名英超第一，但直到1月28日才赢得另一场联赛，那时他们已经脱离了冠军的争夺，他们引以为豪的主场联赛不败纪录被终结，并被曼联淘汰出足总杯。

当然，这次的情况没有那么糟糕，但他们需要取得胜利，而且要表现得令人信服。

当然，对阿森纳的表现并没有消除人们的担忧，尤其是当凯塔、萨拉赫和马内等球星因为参加非洲杯而缺阵。

克洛普可能不喜欢这样，但当你在面对10人应战的对手，却只在第92分钟完成一次射门时，问题只会变得更糟糕。

"世界上任何球队都会想念这些球员，"克洛普赛后承认，尽管他已表示利物浦已经做好了这三名球员缺阵的准备。

很多人都不同意这一点。如果你愿意的话，倒退到去年夏天，我们现在谈论的许多事情当时都被详细讨论过，无论是在社交媒体、播客节目、电台还是作家、记者和电视评论员那里。

例如，利物浦会有多想念维纳尔杜姆的体能？南野拓实和奥里吉是萨拉赫和马内的替代者吗？米尔纳能否继续与年龄对抗？而寄希望于凯塔、蒂亚戈和张伯伦等人保持健康真的明智吗？

这些都是去年7月和8月人们所提出的问题，而现在这些问题也仍然存在。

利物浦现在的处境并不坏，他们仍然堪堪处于冠军争夺战中，仍然在足总杯中，距离进入联赛杯决赛只差一场胜利，并且进入了欧冠16强。但是，如果老板有更多的投资，他们能不能有更好的发展？

答案是肯定的。

利物浦继续在转会市场上聪明地行动。若塔是一笔重要的签约，齐米卡斯和科纳特都在关键位置增加了阵容深度。

蒂亚戈是从欧洲卫冕冠军拜仁那里挖来的，他是一个公认的世界级球员，而埃利奥特和凯德-戈登则是国内最令人兴奋的两个青少年球员。

他们做了很好的交易，但他们做得够吗？他们是一支优秀的球队，训练有素，但他们继续严重依赖那几个球员，而他们最想依赖的球员——例如蒂亚戈和凯塔——表现根本不够好。

而例如南野拓实等其他球员，他们不是利物浦所需要的答案，而且可能永远也不会是。

尽管克洛普声称这位日本国脚在训练中看起来很出色，而且在偶尔的联赛杯登场中表现出很高的水平，但事实是，南野拓实上赛季球队被外租到了南安普顿，而且自从2020年1月加盟以来，他只为俱乐部首发了四场英超比赛。即使是在替补席上，克洛普也很少在比赛激烈的情况下让他上场。

奥里吉是一个有用的替补，但我们也不要过分夸大比利时人的贡献。

他在六年半的时间里只有21个联赛进球，如果有一个像样的报价，他在去年夏天或更早之前就会被出售。

尽管如果他达到一定的出场次数，利物浦可以选择将他的合同延长一年，但他几乎肯定会在本赛季结束后离开。

这是克洛普和利物浦工作人员面临的真正挑战，他们目前由迈克尔-爱德华兹领导，但从今年5月起，朱利安-沃德将接过爱德华兹的总监职位。

他们不仅要做出关键的合同决定（萨拉赫、马内、菲尔米诺、凯塔和张伯伦的合同都将在不到18个月的时间里到期），而且他们还需要为未来做计划，同时重新为现在注入活力。

这不是一项轻松的任务，曼城正在向远方飞奔，而切尔西则虎视眈眈。球迷可能会想知道，俱乐部要如何与他们竞争。

利物浦做到了。利物浦就是这样。别忘了，他们不久前还是"一切的冠军"。

如果他们想回到这样的高度，他们需要尽快开始为球队注入活力，对萨拉赫和马内的依赖不能永远持续下去。