利物浦最新猎物：全能狂魔 内马尔2.0

2019年进入一线队，如今剑指欧洲足坛，这位18岁的年轻前锋未来将会去向何方？

瓦斯科达伽马也许算不上巴西足坛最家喻户晓的豪门俱乐部，但在出产优秀攻击手方面，他们绝对是过去30年足坛中的佼佼者。

瓦斯科达伽马青训营走出的球员包括：罗马里奥、埃德蒙多、库蒂尼奥，这些球员日后皆成为全球级别的足球明星。如今，又有一位巨星在遵循前辈的道路成长。

今年6月底才年满18岁的塔勒斯-马尼奥已经卷入了利物浦和皇家马德里的求购绯闻，此外还有包括拉齐奥、罗马、塞维利亚、勒沃库森和克拉斯诺达尔在内的欧洲知名球队求购。

其他球队

马尼奥身高达到1米85，场上位置偏重于中锋，目前有向边路游弋的趋势。他出众的盘带能力和喜欢炫技的性格让外界把他拿来和内马尔做比较。此外，全能型的马尼奥与埃弗顿球星理查利森有几分相似之处。

和许多足球巨星一样，马尼奥也是从家附近的足球学校开始接受足球教育的。9岁那年，马尼奥获得了参加瓦斯科达伽马试训的机会。出色的表现让俱乐部青训教练印象深刻，马尼奥和队友很快就被告知可以开始收拾行囊准备前往葡萄牙参加杯赛赛事。

在外界看来，这是一次良机，但对于当时的马尼奥一家来说，这一切更像是幸福的烦恼。由于家庭贫困且没有护照，马尼奥无法前往国外进行比赛。

马尼奥的母亲克劳蒂娜回忆道：“我没有钱，我甚至没钱交电费！”

“我们当时有机会去抽瓦斯科达伽马的签名球衣，我们把票卖了，每张可以卖3英镑，靠这个筹了些钱。剩下的是我老公的老板支付的，杯赛的旅行费用都是瓦斯科达伽马俱乐部支付的。”

而护照问题据马尼奥说，是这样解决的。“我们当时在努力申请护照。距离出发仅剩一周时，我还没有拿到护照。在出发那一周，我才拿到。谢天谢地，没让所有努力白费。”

经历了这些波折之后，马尼奥的足球生涯一路顺风顺水，而他平衡学习、足球训练的能力更是获得了不少称赞。

16岁时，在里约街头，已经有人能够认出他了。2018年，马尼奥与俱乐部签下个人第一份职业合同。2019年6月在卢森博格手下完成一线队首秀之后，马尼奥的名气上了一个新台阶。

那是瓦斯科达伽马对阵博塔弗戈的比赛，比赛还剩下32分钟时马尼奥替补登场，他也成为了第一位代表球队出场的00后球员。尽管瓦斯科达伽马0-1输掉了那场比赛，但马尼奥的表现获得了球队认可，并且占据了轮换阵容中的一席之地。

2019年，马尼奥巴甲出场15次，打进2粒进球，在前锋线上的三个位置均有出场。

赛季最后一次出场时，马尼奥给观众留下了一段最为精妙的演出。他表演了一出彩虹过人，被戏耍的对手报复性犯规遭主裁判红牌罚下。球队主帅卢森博格称马尼奥为艺术家，可惜的时候这位68岁的老帅赛季后遭解雇。

联赛表现出色，进入国字号也显得顺理成章。2019年年底，马尼奥入选了在巴西本土举办U17世界杯比赛阵容。

马尼奥在该项赛事中表现突出，小组赛战胜新西兰和安哥拉的比赛均有进球，可惜16强比赛中腿筋受伤导致无缘剩余赛事，并导致剩余巴甲赛季报销。

马尼奥在ins上吐露了自己的遗憾，“当时真的非常非常艰难。不光是身体的疼痛，更多的是无法与队友一同战斗的痛。无法代表国家，无法代表巴西参加世界杯。”

“伤病让我的参赛之旅告一段落。我会永远记得每个人在一起的样子，支持我，帮助我挪回更衣室。那段时间很艰难，但如果没有你们，可能会更糟糕。”

那一支由贝隆、霍尔格和库托等多位青年才俊领衔的巴西队后来赢下了冠军。马尼奥得以拿到自己梦寐以求的奖牌。

伤愈之后，由于阿根廷前锋卡诺的到来，马尼奥被安排在左边路的位置上。新冠肺炎疫情发生之后，联赛中断了三个月之久，直到上周才逐渐恢复。

马尼奥与瓦斯科达伽马的合同到2022年才结束，合同违约金条款为5000万欧元，接下来几个月，可能会有很多欧洲豪门伸出橄榄枝。马尼奥的下一站，如同他的那些前辈那样，难以避免地将涉足欧洲足坛。

不管他最终选择加盟哪家俱乐部，那家俱乐部都将拥有一位才华横溢的年轻人。