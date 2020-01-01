利物浦最快什么时候能赢得英超冠军奖杯？

在新型冠状病毒疫情的影响下，如果英超真的在4月30号恢复，利物浦最快何时能赢下联赛冠军奖杯？

在创造了欧洲五大联赛俱乐部有史以来最好的开局后，利物浦将继续向英超冠军奖杯进发。

不过可惜的是，克洛普的球队在最关键的时候遭到了新型冠状病毒疫情的残酷打击，人们担心英超可能会被提前结束，因为没人知道这场抗击病毒的战役什么时候能够结束。

目前英格兰各级别足球比赛都被暂停，想要恢复最早也要等到4月30日，但这一日期有着极大概率会被延迟。

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那么利物浦什么时候才能赢得冠军呢？

在第29轮比赛中，利物浦以2比1的比分战胜了伯恩茅斯，而曼城则输给了曼联，因此，红军只需要再拿到6分就能够确保自己拿到英超冠军奖杯，也就是两场胜利。而如果曼城输球的话，一场胜利就足够了。

如果英超联赛只暂停到4月30日，利物浦最快可以在5月2日那天，在酋长球场挑战阿森纳的时候夺冠，但一切的前提是，他们需要战胜枪手而且曼城主场输给伯恩茅斯。

如果曼城赢或平局，利物浦的下一个夺冠机会将是5月9日主场对阵切尔西。

Date Fixture May 2 Arsenal vs Liverpool May 9 Liverpool vs Chelsea May 17 Newcastle vs Liverpool TBC Everton vs Liverpool* TBC Liverpool vs Crystal Palace* TBC Man City vs Liverpool* TBC Liverpool vs Aston Villa* TBC Brighton vs Liverpool* TBC Liverpool vs Burnley*

2001年4月14日，曼联在还有5场比赛的情况下提前赢得了当赛季的英超冠军，这是该赛事历史上最快的一次夺冠。

由于推迟，利物浦现在已经不可能打破曼联的记录，但他们仍然可以赢得冠军。