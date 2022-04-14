利物浦晋级欧冠半决赛 克洛普调侃：这表现我不开心啊！

尽管利物浦在欧冠1/4决赛次回合3-3战平本菲卡后进入了欧冠四强，但克洛普调侃称自己并不开心。

今天凌晨的比赛后，利物浦以总比分6-4淘汰了本菲卡，球队将在欧冠半决赛遭遇比利亚雷亚尔。

不过，今天红军在3-1领先的情况下被连追两球，让事情变得有点艰难，而克洛普赛后开玩笑说，尽管他们成功晋级，但他应该感到失望。

这位德国教练告诉BT体育：“今天我们晋级欧冠半决赛，但我却不开心，请快来把我打晕吧。”

“这并不是我们想要的表现，但这绝对不重要，因为就算我们今天踢出了赛季最好的表现，也不代表我们更有机会进入决赛。我们现在晋级了，这才是最重要的，我真的很开心。”

“我们知道这场比赛会很困难，因为我们的后防四人从未合作过，范迪克等球员缺席，这样的事情很正常，这不是一个问题。本菲卡一直心怀信念并一直进攻，就是这样。”

谈及半决赛对手比利亚雷亚尔，克洛普表示：“如果我现在可以分析比利亚雷亚尔，那将会是非常奇怪的。我看了他们和拜仁的比赛结果，他们的表现给人留下深刻印象。”

“我只看了一些片段，但接连淘汰尤文图斯和拜仁慕尼黑意味着他们绝对配得上进入半决赛。埃梅里是杯赛之王，他正在做的事情令人感到难以置信，但请给我一点时间去好好准备这场比赛吧。”